Google也被哈蘭德征服！解鎖「維京戰吼」彩蛋　梅西、C羅都沒這待遇

▲「魔人」哈蘭德擁有Google專屬特效。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

挪威「魔人」哈蘭德（Erling Haaland），在美加墨世界盃目前累積7進球，神級表現不僅震撼全球，連搜尋引擎巨擘 「Google」都為他推出專屬彩蛋！現在只要搜尋他的名字，螢幕就會噴出挪威招牌的「維京戰吼」動畫。

哈蘭德專屬「維京戰吼」彩蛋上線！

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挾帶世界盃踢進7球的超狂氣勢，哈蘭德在全球的影響力已跨越球場。Google特別為這位新生代神鋒設計隱藏版彩蛋，當使用者輸入「哈蘭德」或「Haaland」，畫面下方立刻會湧現無數雙手與鼓聲，重現挪威球迷贏球後最經典的「維京戰吼」（Viking Clap）應援動畫。

When Erling Haaland says to Google his name, you Google his name. pic.twitter.com/vBOEtZXF2c — FOX Sports (@FOXSports) July 9, 2026

梅西、C羅都沒有！大眾狂刷熱議

這個驚喜彩蛋迅速在各大社群平台引爆話題，展現出大眾對於體育賽事與科技互動的高度關注。不僅全球球迷瘋狂實測，許多網友更直言這份待遇堪稱「真神等級」。有球迷笑稱：「梅西跟C羅搜了半天什麼都沒有，哈蘭德才是 Google 真愛！」也有人表示：「Google 搜尋的這點巧思太有趣了，現在大家都在螢幕前跟著一起拍手，挪威準備拿冠軍啦！」這種結合社群擴散的跨界互動，讓哈蘭德在場外的聲量持續飆升。

世足7進球大爆發 造就現象級狂潮

本屆美加墨世界盃，效力於英超曼城的哈蘭德終於在國際大賽舞台證明身價。他目前以通算7顆進球的恐怖數據傲視群雄，一掃過去國家隊戰績不佳的陰霾。如今他不僅用雙腳主宰綠茵賽場，更透過跨領域的網路彩蛋，向世界證明屬於「哈蘭德世代」的魅力已經全面席捲全球。