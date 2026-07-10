「法國強得太誇張」衝上熱搜！　主帥談豪門底氣：球衣是生命最重要的事

▲Didier Deschamps。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

2026世界盃8強戰，法國靠著姆巴佩（Kylian Mbappé）與登貝萊（Ousmane Dembélé）下半場接連破門，終場以2比0勝出，連續3屆挺進世界盃4強；賽後「法國強得太誇張」、「法國強」、「登貝萊」、「姆巴佩」等相關關鍵字，也在稍早登上X趨勢榜。

法國本戰從開賽就展現強大壓制力，上半場射門數以13比1大幅領先，卻遲遲無法攻破摩洛哥大門；第28分鐘姆巴佩獲得12碼機會卻未能把握，雙方半場仍以0比0僵持。

[廣告]請繼續往下閱讀...

進入下半場後，法國終於找到突破口；第60分鐘姆巴佩在禁區前沿接應彈出球，瞬間擺脫防守者距離後，右腳轟出精彩射門，皮球直竄球門右側，幫助法國先馳得點，完成進球後，他也露出招牌自信神情，點燃全場氣勢。

第66分鐘登貝萊撕裂摩洛哥防線，他帶球突破後，掌握姆巴佩跑動牽制所製造出的空檔，起腳低射破門，幫助法國將領先擴大為2比0，也讓摩洛哥反撲希望幾乎破滅。

Kylian Mbappé qui célèbre la VICTOIRE des Bleus avec les supporters : MAGNIFIQUE ! pic.twitter.com/uwLwCL8tAz — Instant Foot (@lnstantFoot) July 9, 2026

法國上屆2022年卡達世界盃準決賽就曾擊敗摩洛哥，如今兩隊在8強再度交手，法國仍展現更高一籌的進攻效率與球星個人能力，連續3屆站上世界盃4強舞台，接下來將在準決賽面對西班牙與比利時之戰的勝方。

本場比賽的裁判安排賽前也引發討論，包括主審特略（Facundo Tello）在內，場上裁判團皆來自阿根廷，若加上第4官員，5人全數同屬阿根廷籍，為本屆賽事首見。由於法國上屆決賽對手正是阿根廷，外界因此出現質疑聲浪。

不過法國總教練德尚（Didier Deschamps）賽前冷靜回應，「我信任裁判。我們要對抗的是摩洛哥，不是裁判。」

▲Didier Deschamps與Kylian Mbappé。（圖／路透）



賽後談到法國連續3屆闖進4強，德尚表示，「連續3次進入準決賽，這已經很好，雖然外界可能覺得我們走到這裡很合乎邏輯、很自然，但你仍然必須真正做到。」

德尚也把功勞歸給球員，「功勞屬於球員，當然，也許我自己的工作做得還不錯，這是一段我們共同經歷的人性旅程，球場上的表現才是真相，但人的層面非常重要。」

「這不是複製貼上，每一次的情況與條件都不同，對我來說，球衣一直是生命中最重要的事，看到這批球員也有同樣感受，這很好。」

▲Didier Deschamps。（圖／路透）



談到姆巴佩上半場錯失12碼後仍能破門，德尚力挺子弟兵，「今天很艱難，12碼沒進，我們也錯過不少機會，但只要是姆巴佩，就沒有問題，他從不猶豫，即使他已經錯過一次機會；很多人說姆巴佩像獨裁者，只想到自己，但他是隊長，而且他是典範。」

網路上也掀起熱烈討論，有球迷直呼，「法國是不是強得太誇張了」、「法國也太強了吧」、「法國強到讓人難過，姆巴佩和登貝萊太犯規了」、「姆巴佩和登貝萊根本像開外掛」，法國豪華攻擊線的破壞力，再次成為全球焦點。