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姆巴佩神跑位拉開勝利之門　登貝萊感謝助攻：射門路線空了

▲Ousmane Dembélé。（圖／路透）

▲Ousmane Dembélé。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

2026世界盃10日進行8強戰，尋求重返榮耀的法國隊以2比0擊敗摩洛哥，連續3屆闖進4強；其中本屆已攻進5球的登貝萊（Ousmane Dembélé）賽後特別將進球功勞歸給隊友姆巴佩（Kylian Mbappé），直言正是對方精準跑位，替他拉開了射門路線。

此役法國下半場開始發動攻勢，第60分鐘由姆巴佩率先破門，他在淘汰賽連續3場進球，並以本屆第8球追平阿根廷球星梅西（Lionel Messi），並列射手榜首位；第66分鐘登貝萊再補上關鍵進球，幫助法國鎖定2比0勝利。

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法國本場不僅進攻端展現效率，防守端同樣穩健，連續3場完成零封；作為上屆世界盃亞軍，法國擊敗摩洛哥後，距離睽違兩屆重奪世界盃冠軍，只剩最後2場勝利。

幫助巴黎聖日耳曼完成歐冠二連霸、並榮獲金球獎的登貝萊，賽後談到晉級心情時表示，「我非常開心，這場比賽我一直很專注的準備與投入；這已經是我第3次踢進準決賽，但接下來還是要繼續保持專注，一場一場踢下去。」

談到自己的進球，登貝萊透露，當時他接獲姆巴佩傳球後，選擇從中路帶球突破，而姆巴佩隨後往左側拉動，製造出足夠空間，讓他得以完成破門。

登貝萊感謝隊友表示，「在那個進球發生前不久，Kylian就跟我說『待在中路』，多虧他做出非常出色的啟動跑位，幫我把射門路線拉開，所以我當下只想著一定要把球射在門框範圍內。」

關鍵字： 2026世足、法國、足球、摩洛哥、姆巴佩、登貝萊

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