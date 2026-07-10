世足封神！「維德角門將」返鄉變國民英雄　爽騎水上摩托車享人生

▲維德角門將沃齊尼亞在家鄉快活。（圖／翻攝自X／Cleverly）

記者林緯平／綜合報導

在美加墨世界盃爆紅的維德角門將沃齊尼亞（Vozinha），憑藉神級撲救一戰成名，如今不僅傳出多支職業球隊捧著合約搶人，他衣錦還鄉後更化身國民英雄。近日他在社群曬出狂飆水上摩托車的超Chill影片，徹底甩開賽場壓力，堪稱上演最完美的人生大逆襲！

狂飆水上摩托車 零壓力享受傳奇人生

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脫下戰袍、遠離鎂光燈，沃齊尼亞回到家鄉維德角展現截然不同的一面。近日推特（X）流傳一段他騎乘水上摩托車在海上狂飆的影片，畫面中的他滿臉笑容，看起來相當快活。國外球迷紛紛在影片下方留言盛讚：「看見沃齊尼亞回到家鄉的感覺真好，沒有鎂光燈與壓力，就是一個享受生活的傳奇。」、「足球給了他全世界，但家才是心之所向。」

Vozinha is enjoying his best life back home in Cape Verde ????????❤️ pic.twitter.com/1BDTW4VwsZ — Cleverly ???? (@Cleverlydey4u) July 9, 2026

身價水漲船高 多支球隊排隊搶人

世界盃的驚奇表現，不僅讓全世界記住了這個名字，更實質反映在他的身價上。據傳目前他將加盟由貝克漢（David Beckham）主導、球王梅西（Lionel Messi）領軍的MLS邁阿密國際。對沃齊尼亞而言，目前最重要的事情就是將身心靈留在最愛的家鄉充電，以最佳狀態準備迎接下一階段的職業生涯。

▲沃齊尼亞透過世界盃翻轉人生。（圖／達志影像／美聯社）

從無名小卒到世界盃神級奇兵

回顧本屆美加墨世界盃，維德角能在列強環伺中殺出重圍，鎮守大關的沃齊尼亞絕對是首功之臣。他在禁區內一夫當關的氣勢與屢屢上演的不可思議撲救，讓他迅速在社群網路上竄紅。如今帶著榮耀回到故鄉，沃齊尼亞的足球童話仍在持續上演。