法國離世界盃王座剩2勝！　名宿放話：沒人能擋他們進決賽

▲Kylian Mbappe。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

2026年世界盃10日於波士頓進行8強戰，上屆亞軍法國展現穩定戰力，以2比0擊敗摩洛哥，連續3屆挺進世界盃4強；法國將在15日進行準決賽，迎戰西班牙與比利時之戰的勝方。

此役雙方上半場互有攻防，法國在下半場打破僵局；第60分鐘姆巴佩（Kylian Mbappe）於淘汰賽連續第3場進球，攻入本屆個人第8球，在射手榜上追平阿根廷球星梅西（Lionel Messi），幫助法國取得1比0領先。

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法國攻勢並未因此停下，第66分鐘再由登貝萊（Ousmane Dembele）補上一記關鍵進球，將比分擴大為2比0；防守端方面，法國連續3場完成零封，攻守兩端都展現壓倒性穩定度，距離睽違2屆重返世界盃王座，只剩最後2場勝利。

Mr Coupe du monde Kylian Mbappé pic.twitter.com/XpR9JktiTp — Papa Mahmoud Gueye (@billmahmuudnew) July 9, 2026

法國強勢晉級也獲得名宿高度肯定；前法國國家隊隊長、現於英國ITV擔任球評的維埃拉（Patrick Vieira）分析，法國即使在準決賽碰上西班牙，也不會是問題，「法國比4年前更加強大，但我不認為西班牙也有同樣的進步。」

維埃拉進一步直言，目前看不出有哪支球隊能阻止法國前進決賽，「我看不到任何一支球隊能擋下法國晉級決賽。」

前蘇格蘭國腳、在BBC廣播擔任解說的內文（Pat Nevin）同樣認為，法國是本屆賽會至今最具冠軍相的球隊；他指出，法國兼具高水準技術與極具威脅性的進攻火力，「法國是本屆賽會最強的球隊。」

內文也提到，法國幾乎沒有明顯弱點，「我們幾乎看不到他們有什麼像樣的破綻，雖然他們一路輕鬆取勝，偶爾可能出現鬆懈的瞬間，但如果真的有誰能阻止他們，恐怕也只有在無法發揮最佳狀態時的他們自己。」