運動雲

>

法國離世界盃王座剩2勝！　名宿放話：沒人能擋他們進決賽

▲Kylian Mbappe。（圖／路透）

▲Kylian Mbappe。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

2026年世界盃10日於波士頓進行8強戰，上屆亞軍法國展現穩定戰力，以2比0擊敗摩洛哥，連續3屆挺進世界盃4強；法國將在15日進行準決賽，迎戰西班牙與比利時之戰的勝方。

此役雙方上半場互有攻防，法國在下半場打破僵局；第60分鐘姆巴佩（Kylian Mbappe）於淘汰賽連續第3場進球，攻入本屆個人第8球，在射手榜上追平阿根廷球星梅西（Lionel Messi），幫助法國取得1比0領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

法國攻勢並未因此停下，第66分鐘再由登貝萊（Ousmane Dembele）補上一記關鍵進球，將比分擴大為2比0；防守端方面，法國連續3場完成零封，攻守兩端都展現壓倒性穩定度，距離睽違2屆重返世界盃王座，只剩最後2場勝利。

法國強勢晉級也獲得名宿高度肯定；前法國國家隊隊長、現於英國ITV擔任球評的維埃拉（Patrick Vieira）分析，法國即使在準決賽碰上西班牙，也不會是問題，「法國比4年前更加強大，但我不認為西班牙也有同樣的進步。」

維埃拉進一步直言，目前看不出有哪支球隊能阻止法國前進決賽，「我看不到任何一支球隊能擋下法國晉級決賽。」

前蘇格蘭國腳、在BBC廣播擔任解說的內文（Pat Nevin）同樣認為，法國是本屆賽會至今最具冠軍相的球隊；他指出，法國兼具高水準技術與極具威脅性的進攻火力，「法國是本屆賽會最強的球隊。」

內文也提到，法國幾乎沒有明顯弱點，「我們幾乎看不到他們有什麼像樣的破綻，雖然他們一路輕鬆取勝，偶爾可能出現鬆懈的瞬間，但如果真的有誰能阻止他們，恐怕也只有在無法發揮最佳狀態時的他們自己。」

關鍵字： 2026世足、法國、足球、摩洛哥、姆巴佩

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

「這角度怎麼進的？」姆巴轟死角踢穿摩洛哥　神仙球引爆全場

「這角度怎麼進的？」姆巴轟死角踢穿摩洛哥　神仙球引爆全場

姆巴佩20球封神！世足史第2人　一戰狂刷4大紀錄

姆巴佩20球封神！世足史第2人　一戰狂刷4大紀錄

快訊／姆巴佩先踢飛12碼再救贖！轟第8球追平梅西　法國殺進4強

快訊／姆巴佩先踢飛12碼再救贖！轟第8球追平梅西　法國殺進4強

世足封神！「維德角門將」返鄉變國民英雄　爽騎水上摩托車享人生

世足封神！「維德角門將」返鄉變國民英雄　爽騎水上摩托車享人生

FIFA首席裁判官親上火線回應阿埃爭議判決：犯規就是犯規！

FIFA首席裁判官親上火線回應阿埃爭議判決：犯規就是犯規！

哈蘭德8強賽前示弱！狂喊「挪威很難贏」　把壓力全甩給英格蘭

哈蘭德8強賽前示弱！狂喊「挪威很難贏」　把壓力全甩給英格蘭

姆巴佩「省電模式」只跑7公里　倒地傷退後親自報平安

姆巴佩「省電模式」只跑7公里　倒地傷退後親自報平安

英格蘭慘了！後防大將「剪刀腳」遭禁賽2場　缺陣8強對挪威之戰

英格蘭慘了！後防大將「剪刀腳」遭禁賽2場　缺陣8強對挪威之戰

梅西下一個瘋狂紀錄！挑戰塵封68年世界盃神話

梅西下一個瘋狂紀錄！挑戰塵封68年世界盃神話

哈蘭德「最強剋星」來了！　英格蘭201公分巨塔放話死守挪威魔人

哈蘭德「最強剋星」來了！　英格蘭201公分巨塔放話死守挪威魔人

【4人30秒救1命】機車倒地燒成火球！一票人助脫困 網淚喊：都是真英雄

熱門新聞

「這角度怎麼進的？」姆巴轟死角踢穿摩洛哥　神仙球引爆全場

姆巴佩20球封神！世足史第2人　一戰狂刷4大紀錄

快訊／姆巴佩先踢飛12碼再救贖！轟第8球追平梅西　法國殺進4強

世足封神！「維德角門將」返鄉變國民英雄　爽騎水上摩托車享人生

FIFA首席裁判官親上火線回應阿埃爭議判決：犯規就是犯規！

哈蘭德8強賽前示弱！狂喊「挪威很難贏」　把壓力全甩給英格蘭

讀者回應

﻿

熱門新聞

1「這角度怎麼進的？」姆巴轟死角踢穿摩洛哥　

2姆巴佩20球封神！世足史第2人

3姆巴佩上演救贖之戰！法國殺進4強

4世足翻轉人生！門神回家爽翻天

5FIFA回應阿埃爭議：犯規就是犯規！

最新新聞

1亞運棒球中華隊與韓國同組

2潘傑楷失誤後遭換下！

3西班牙18歲新星「絕美女友」曝光

4西班牙8強迎戰比利時　賭盤看好無敵艦隊

5瑞士重創！20歲天才對阿根廷恐缺席

熱門快報

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

買潛艦送哈蘭德？加拿大總理當面挖角　挪威首相笑答：不賣！

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

哈蘭德「梅開二度」率挪威闖32強　維京划船應援太震撼　下場決戰姆巴佩登世足必看

【中信兄弟涼水祭爆爭議】啦啦隊女神衣宸遭「水槍噴臉」罕見動怒

世界盃最狂翻盤！埃及2球領先遭逆轉氣瘋　爆發6黃1紅大亂鬥

陳意涵16歲就看五月天　鍾欣凌補「我40歲」逗笑阿信

【中信兄弟涼水祭爆爭議】啦啦隊女神衣宸遭「水槍噴臉」罕見動怒

明「天氣很好」為何放颱風假？巴威強風雨轟北部　氣象署解答

周杰倫自豪幫忙求婚太會set　昆凌拍肚誇誇Chou導

【4人30秒救1命】機車倒地燒成火球！一票人助脫困 網淚喊：都是真英雄
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366