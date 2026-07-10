姆巴佩12碼失手後救贖破門！　賽後一句「路還很長」藏冷靜

▲Kylian Mbappé。（圖／路透社）



記者胡冠辰／綜合報導

2026世界盃8強戰10日登場，力拚重返榮耀的法國在波士頓體育場迎戰摩洛哥；法國靠著姆巴佩（Kylian Mbappé）下半場率先破門，加上登貝萊（Ousmane Dembélé）追加保險球，最終以2比0擊敗摩洛哥順利晉級4強，距離隊史第3座世界盃冠軍僅剩最後兩勝。

此役上半場，姆巴佩曾錯失12碼罰球機會，不過他在下半場第60分鐘完成救贖，為法國踢進關鍵球，這也是姆巴佩本屆賽事第8顆進球，追平阿根廷球星梅西（Lionel Messi），並列本屆世界盃射手榜第一。

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法國取得1比0領先後，攻勢並未停歇；下半場第66分鐘，效力巴黎聖日耳曼的登貝萊把握機會破門，幫助法國將領先擴大為2比0，也提前奠定勝基。

20 World Cup goals in 20 World Cup career games. 27 years old.



Kylian Mbappé. pic.twitter.com/0JB1DDfbwh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2026

賽後接受體育串流平台DAZN訪問時，姆巴佩談到自己從上半場罰球失手中走出，並在下半場攻進球；他表示，「我不知道這是不是所謂的使命或任務，但我們就是想一起贏下這場比賽。」

法國上屆世界盃屈居亞軍，本屆賽事一路挺進4強，距離相隔2屆再度封王只差2場勝利；姆巴佩強調，球隊目前仍不能放鬆，「我們一路走到這裡，沒有絲毫鬆懈，但現在準決賽就在眼前，前方的路還很長，我想冷靜恢復，為下一場比賽做好準備。」

儘管賽後受訪時語氣冷靜，姆巴佩仍坦言，回到休息室後，球員們的情緒可能才會真正湧上心頭；他笑說，「等回到休息室，我想大家的情緒都會湧上來，到時候會更像是回到普通人一樣。」