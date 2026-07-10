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史無前例！姆巴佩獨造100球、連兩屆進10球　成法國歷史第一人

▲法國巨星姆巴佩（Kylian Mbappé）。（圖／路透）

▲27歲姆巴佩的姆巴佩以刷新多項紀錄。（圖／路透）

記者林緯平／綜合報導

美加墨世界盃8強賽10日迎來首戰，法國巨星姆巴佩（Kylian Mbappe）展現驚人宰制力！他單場繳出1進球1助攻，率領高盧雄雞以2比0完勝摩洛哥，連續3屆殺入世界盃4強。此戰姆巴佩更一舉寫下法國隊史首位「參與100顆進球」的神級紀錄，震撼全球足壇。

史無前例！獨造100球創法國隊史第一人

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姆巴佩本場比賽不僅是贏球功臣，更是「紀錄創造者」。根據《Opta》數據統計，他國際賽生涯累積達64顆進球與36次助攻，正式成為法國國家隊史上第一位「直接參與100顆進球」的當代巨星。此外，他在世界盃的累積進球數已達20球大關，成為繼阿根廷球王梅西（Lionel Messi）之後，史上第2位達成此傲人成就的球員，展現出不可思議的歷史地位。

將功折罪展大將之風　精彩遠射奠定勝基

面對摩洛哥的嚴密防守，法國隊贏得並不輕鬆。姆巴佩上半場一度主罰12碼罰球失手，但他展現強大心理素質，在第60分鐘於禁區左側邊緣起腳，踢出一記完美的弧線球直闖球門右下角，打入本屆個人第8顆進球。短短6分鐘後，他再度撕裂對手防線，巧妙助攻隊友登貝萊（Ousmane Dembele）破網，用短短時間內的爆發表現直接摧毀摩洛哥的反撲氣焰。

連兩屆造10球　網讚「為了大場面而生」

這場比賽的瘋狂表現引起全球球迷與媒體熱烈討論，許多網友驚呼他根本是「為了大場面而生的男人」，完全掌握了主宰比賽的節奏。姆巴佩本屆賽會已繳出8進球、3助攻，單屆直接參與11個進球，追平歷史傳奇。他更是史上唯一一位「連續兩屆世界盃都參與超過10顆進球」的超級猛將，展現出跨世代的強悍實力。

法國連3屆晉級4強　鎖定大力神盃

靠著姆巴佩的強勢發揮，法國隊順利收下4強門票，這也是他們連續3屆挺進世界盃準決賽。接下來，高盧雄雞將於14日的4強戰中，面對西班牙與比利時之間的勝方，全隊已將目標鎖定在最終的大力神盃。

關鍵字： 2026世足世界盃法國姆巴佩

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