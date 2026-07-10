英格蘭慘了！後防大將「剪刀腳」遭禁賽2場　缺陣8強對挪威之戰

▲英格蘭後衛昆薩遭到禁賽兩場。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

英格蘭在美加墨世界盃16強以3比2驚險擊敗墨西哥，卻付出慘痛代價！後衛昆薩（Jarell Quansah）因危險鏟球領到紅牌，遭國際足總（FIFA）加重懲處禁賽2場。他確定缺席對決挪威的8強賽，若英格蘭晉級也無緣4強，只能期盼球隊挺進決賽才有機會復出。

亮鞋釘危險犯規！VAR重磅介入重判

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根據《ESPN》報導，這起事件發生在16強戰第54分鐘，代班右後衛的昆薩在防守時滑鏟，鞋釘直接踩在墨西哥後衛加拉爾多（Jesus Gallardo）的小腿上。第一時間裁判並未給予極刑，但經VAR（影像輔助裁判）介入檢視後，認定此動作具備「過當武力」與極高危險性，直接改判紅牌驅逐出場。

????????????????????????????⚖️Jarell Quansah, SILENCED by FIFA's gavel.

A red card's ECHO..two games GONE, including the quarter-final clash with Norway.



One moment of fire, now a THRONE of emptiness.

The pitch will MISS him; his team will FEEL him. ⚽ pic.twitter.com/ItMwp7ybs1 — GOOD GOVERNANCES (@eaglerepublics) July 9, 2026

FIFA紀律委員會隨後依據第14條的「嚴重犯規」條款，將原本的1場禁賽加重至2場。FOX體育台球評、前英超名哨克拉滕伯格（Mark Clattenburg）直言：「這個犯規速度極快且鞋釘亮出，加重禁賽是完全正確的決定。」

十人應戰死守勝利 陣容調度成圖赫爾難題

儘管英格蘭在最後36分鐘處於少打一人的劣勢，但靠著貝林漢姆（Jude Bellingham）梅開二度，以及隊長肯恩（Harry Kane）操刀12碼罰球，最終仍以3比2氣走墨西哥。然而，昆薩的禁賽讓主帥圖赫爾（Thomas Tuchel）傷透腦筋。三獅軍團右後衛戰力本就吃緊，另一名大將詹姆斯（Reece James）的腿後肌傷勢仍未完全痊癒，面對即將到來的挪威硬仗，防線佈署將面臨嚴峻考驗。

判罰標準不一？美國球員獲緩刑惹怒球迷

這項判決意外在社群媒體上掀起「雙標」的激烈論戰。就在幾天前，美國隊前鋒巴洛貢（Folarin Balogun）在對陣波赫同樣領到直紅，但FIFA卻史無前例地動用特別條款給予「緩刑」，讓巴洛貢能在16強對決比利時時上陣。兩套截然不同的標準讓英格蘭球迷徹底炸鍋，怒轟FIFA「腐敗」、「政治力介入體育」。前美國國門弗里德爾（Brad Friedel）也跳出來痛批，體育需要純粹性，不該與政治牽扯不清，讓這場禁賽風波演變成國際體壇的炎上焦點。