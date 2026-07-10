運動雲

>

球場上六親不認！姆巴佩冷回摯友落敗　親曝腳踝傷勢與退場內幕

▲▼姆巴佩賽後擁抱好友哈基米。（圖／達志影像／美聯社）

▲姆巴佩賽後擁抱好友哈基米。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

法國巨星姆巴佩（Kylian Mbappe）在8強擊敗摩洛哥後，在接受訪問時展現殺手本色！針對在場上看見效力摩洛哥的摯友哈基米（Achraf Hakimi）落敗，他霸氣直言「球場上沒有感情」。同時他也親自澄清提早退場是因為腳踝遭撞擊，但傷勢無礙，接下來將全力備戰更艱難的挑戰。

球場上六親不認！姆巴佩冷酷回應摯友落敗

[廣告]請繼續往下閱讀...

當被問及看到同屬巴黎聖日耳曼的好兄弟哈基米在賽後神情沮喪，是否會感到難過時，姆巴佩毫不猶豫地給出否定答案。他坦言，只有在回到更衣室、褪去球員身分做回一般人與朋友時，心裡才會覺得不好受。「但在球場上，我們之間沒有任何感情可言！」這番言論徹底展現了他對勝利的極度渴望與頂級球星的職業精神。

腳踝挨撞虛驚一場！親解最後15分鐘換人內幕

外界高度關注他為何未能踢滿全場，姆巴佩賽後也親自給了球迷定心丸：「我很好！確實腳踝挨了一下撞擊，但一切都沒事。」他進一步解釋，交出最後15分鐘的上場時間，純粹是因為戰力考量，他認為隊友馬特塔（Jean-Philippe Mateta）當時的身體狀態與準備程度，比自己更適合在比賽尾聲衝刺。

瞄準西比大戰勝方　法國迎戰嚴峻考驗

談及接下來的賽程，姆巴佩深知真正的考驗才剛開始。他強調，全隊都清楚未來的對手將比之前遭遇的更加強悍，還有很長一段路要走。「但我們已經準備好面對任何挑戰！」法國隊目前將把握時間休養生息，並密切關注明日西班牙與比利時的賽事，靜待下一輪的強敵出爐。

關鍵字： 2026世足世界盃法國姆巴佩哈基米

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

法國締造世足神紀錄！連3屆殺進4強　比肩巴西、德國

法國締造世足神紀錄！連3屆殺進4強　比肩巴西、德國

姆巴佩20球封神！世足史第2人　一戰狂刷4大紀錄

姆巴佩20球封神！世足史第2人　一戰狂刷4大紀錄

「這角度怎麼進的？」姆巴轟死角踢穿摩洛哥　神仙球引爆全場

「這角度怎麼進的？」姆巴轟死角踢穿摩洛哥　神仙球引爆全場

姆巴佩罕見軟腳！世界盃8強錯失12碼　複製本澤馬12年前魔咒

姆巴佩罕見軟腳！世界盃8強錯失12碼　複製本澤馬12年前魔咒

快訊／姆巴佩先踢飛12碼再救贖！轟第8球追平梅西　法國殺進4強

快訊／姆巴佩先踢飛12碼再救贖！轟第8球追平梅西　法國殺進4強

27歲就踢20場世界盃！姆巴佩打破44年神紀錄　追平法國傳奇

27歲就踢20場世界盃！姆巴佩打破44年神紀錄　追平法國傳奇

哈蘭德8強賽前示弱！狂喊「挪威很難贏」　把壓力全甩給英格蘭

哈蘭德8強賽前示弱！狂喊「挪威很難贏」　把壓力全甩給英格蘭

世足8強恐改期！英格蘭對決挪威碰上「極端天氣」　FIFA備戰應變

世足8強恐改期！英格蘭對決挪威碰上「極端天氣」　FIFA備戰應變

姆巴佩20球封神！世足史第2人　一戰狂刷4大紀錄

姆巴佩20球封神！世足史第2人　一戰狂刷4大紀錄

快訊／姆巴佩先踢飛12碼再救贖！轟第8球追平梅西　法國殺進4強

快訊／姆巴佩先踢飛12碼再救贖！轟第8球追平梅西　法國殺進4強

申敏兒訪台仙氣爆棚 看到麥克風驚呼：挖～

熱門新聞

姆巴佩20球封神！世足史第2人　一戰狂刷4大紀錄

快訊／姆巴佩先踢飛12碼再救贖！轟第8球追平梅西　法國殺進4強

「這角度怎麼進的？」姆巴轟死角踢穿摩洛哥　神仙球引爆全場

FIFA首席裁判官親上火線回應阿埃爭議判決：犯規就是犯規！

哈蘭德8強賽前示弱！狂喊「挪威很難贏」　把壓力全甩給英格蘭

世足8強恐改期！英格蘭對決挪威碰上「極端天氣」　FIFA備戰應變

讀者回應

﻿

熱門新聞

1姆巴佩20球封神！世足史第2人

2姆巴佩上演救贖之戰！法國殺進4強

3「這角度怎麼進的？」姆巴轟死角踢穿摩洛哥　

4FIFA回應阿埃爭議：犯規就是犯規！

5哈蘭德8強賽前示弱！狂喊「挪威很難贏」

最新新聞

1世足翻轉人生！門神回家爽翻天

2名宿放話：沒人能擋法國進決賽

3姆巴佩賽後一句「路還很長」藏冷靜

4史無前例！姆巴佩獨造100球神紀錄

5洋基沉睡火力甦醒！痛擊美東龍頭

熱門快報

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

買潛艦送哈蘭德？加拿大總理當面挖角　挪威首相笑答：不賣！

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

哈蘭德「梅開二度」率挪威闖32強　維京划船應援太震撼　下場決戰姆巴佩登世足必看

【中信兄弟涼水祭爆爭議】啦啦隊女神衣宸遭「水槍噴臉」罕見動怒

世界盃最狂翻盤！埃及2球領先遭逆轉氣瘋　爆發6黃1紅大亂鬥

陳意涵16歲就看五月天　鍾欣凌補「我40歲」逗笑阿信

【中信兄弟涼水祭爆爭議】啦啦隊女神衣宸遭「水槍噴臉」罕見動怒

明「天氣很好」為何放颱風假？巴威強風雨轟北部　氣象署解答

【4人30秒救1命】機車倒地燒成火球！一票人助脫困 網淚喊：都是真英雄

周杰倫自豪幫忙求婚太會set　昆凌拍肚誇誇Chou導
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366