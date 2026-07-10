球場上六親不認！姆巴佩冷回摯友落敗　親曝腳踝傷勢與退場內幕

▲姆巴佩賽後擁抱好友哈基米。（圖／達志影像／美聯社）
記者林緯平／綜合報導
法國巨星姆巴佩（Kylian Mbappe）在8強擊敗摩洛哥後，在接受訪問時展現殺手本色！針對在場上看見效力摩洛哥的摯友哈基米（Achraf Hakimi）落敗，他霸氣直言「球場上沒有感情」。同時他也親自澄清提早退場是因為腳踝遭撞擊，但傷勢無礙，接下來將全力備戰更艱難的挑戰。
球場上六親不認！姆巴佩冷酷回應摯友落敗
當被問及看到同屬巴黎聖日耳曼的好兄弟哈基米在賽後神情沮喪，是否會感到難過時，姆巴佩毫不猶豫地給出否定答案。他坦言，只有在回到更衣室、褪去球員身分做回一般人與朋友時，心裡才會覺得不好受。「但在球場上，我們之間沒有任何感情可言！」這番言論徹底展現了他對勝利的極度渴望與頂級球星的職業精神。
????????️ Kylian Mbappe: "There is still a long way to go! We realize that what lies ahead is even tougher than what we've already been through!"— The Touchline | ???? (@TouchlineX) July 9, 2026
"But we are ready to face anything! We’re going to take some time to recover and watch tomorrow's match (Spain vs. Belgium) to find out… pic.twitter.com/SNW7Fhyfs3
腳踝挨撞虛驚一場！親解最後15分鐘換人內幕
外界高度關注他為何未能踢滿全場，姆巴佩賽後也親自給了球迷定心丸：「我很好！確實腳踝挨了一下撞擊，但一切都沒事。」他進一步解釋，交出最後15分鐘的上場時間，純粹是因為戰力考量，他認為隊友馬特塔（Jean-Philippe Mateta）當時的身體狀態與準備程度，比自己更適合在比賽尾聲衝刺。
瞄準西比大戰勝方 法國迎戰嚴峻考驗
談及接下來的賽程，姆巴佩深知真正的考驗才剛開始。他強調，全隊都清楚未來的對手將比之前遭遇的更加強悍，還有很長一段路要走。「但我們已經準備好面對任何挑戰！」法國隊目前將把握時間休養生息，並密切關注明日西班牙與比利時的賽事，靜待下一輪的強敵出爐。
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