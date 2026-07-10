球場上六親不認！姆巴佩冷回摯友落敗　親曝腳踝傷勢與退場內幕

▲姆巴佩賽後擁抱好友哈基米。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

法國巨星姆巴佩（Kylian Mbappe）在8強擊敗摩洛哥後，在接受訪問時展現殺手本色！針對在場上看見效力摩洛哥的摯友哈基米（Achraf Hakimi）落敗，他霸氣直言「球場上沒有感情」。同時他也親自澄清提早退場是因為腳踝遭撞擊，但傷勢無礙，接下來將全力備戰更艱難的挑戰。

球場上六親不認！姆巴佩冷酷回應摯友落敗

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當被問及看到同屬巴黎聖日耳曼的好兄弟哈基米在賽後神情沮喪，是否會感到難過時，姆巴佩毫不猶豫地給出否定答案。他坦言，只有在回到更衣室、褪去球員身分做回一般人與朋友時，心裡才會覺得不好受。「但在球場上，我們之間沒有任何感情可言！」這番言論徹底展現了他對勝利的極度渴望與頂級球星的職業精神。

????????️ Kylian Mbappe: "There is still a long way to go! We realize that what lies ahead is even tougher than what we've already been through!"



"But we are ready to face anything! We’re going to take some time to recover and watch tomorrow's match (Spain vs. Belgium) to find out… pic.twitter.com/SNW7Fhyfs3 — The Touchline | ???? (@TouchlineX) July 9, 2026

腳踝挨撞虛驚一場！親解最後15分鐘換人內幕

外界高度關注他為何未能踢滿全場，姆巴佩賽後也親自給了球迷定心丸：「我很好！確實腳踝挨了一下撞擊，但一切都沒事。」他進一步解釋，交出最後15分鐘的上場時間，純粹是因為戰力考量，他認為隊友馬特塔（Jean-Philippe Mateta）當時的身體狀態與準備程度，比自己更適合在比賽尾聲衝刺。

瞄準西比大戰勝方 法國迎戰嚴峻考驗

談及接下來的賽程，姆巴佩深知真正的考驗才剛開始。他強調，全隊都清楚未來的對手將比之前遭遇的更加強悍，還有很長一段路要走。「但我們已經準備好面對任何挑戰！」法國隊目前將把握時間休養生息，並密切關注明日西班牙與比利時的賽事，靜待下一輪的強敵出爐。