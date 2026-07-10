法國締造世足神紀錄！連3屆殺進4強　比肩巴西、德國

▲法國連三屆世界盃闖進4強。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

美加墨世界盃8強賽，法國巨星姆巴佩（Kylian Mbappe）將功贖罪，下半場踢進本屆第8球追平梅西紀錄，加上登貝萊（Ousmane Dembele）世界波破網，終場法國以2比0擊敗摩洛哥，成為繼巴西、德國後，第3支連續三屆闖進4強的隊伍。

姆巴佩神救贖！狂轟本屆第8球平梅西

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上半場錯失12碼罰球的姆巴佩，在下半場第15分鐘展現強大心理素質，右腳精準將球送入球門右下角，幫助法國先馳得點。這顆進球是他本屆賽會的第8顆進球，正式追平阿根廷傳奇梅西（Lionel Messi）的單屆紀錄。姆巴佩不僅展現超級球星的絕對價值，他能否在接下來的賽事中一舉突破這項歷史偉業，也成為全球球迷高度關注的火熱話題。

登貝萊致命一擊 6分鐘內擊潰摩洛哥防線

在姆巴佩打破僵局後僅短短6分鐘，法國隊攻勢再起。下半場第21分鐘，登貝萊在禁區外遠射破網，這記精彩的進球直接為法國隊買下保險，徹底粉碎了摩洛哥反撲的希望。儘管摩洛哥門將布努（Yassine Bounou）在上半場第28分鐘曾神勇擋下姆巴佩親自操刀的12碼罰球，展現絕佳韌性並獲得外界一致讚賞，但最終仍無法抵擋法國下半場猛烈且多元的火力串聯。

連3屆挺進4強 法國力拚重返榮耀

志在奪冠的法國隊，上屆世界盃敗給阿根廷以亞軍飲恨，今年捲土重來展現強悍統治力，不僅成功一吐怨氣，更是連續3屆殺進世足4強。法國隊接下來將於台灣時間15日的準決賽中，迎戰西班牙與比利時之間的勝方。無論對手是誰，法國大軍勢必將面臨一場硬仗，但外界普遍看好這支陣容深度極佳的隊伍能持續朝冠軍金盃邁進。