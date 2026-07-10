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姆巴佩20球封神！世足史第2人　一戰狂刷4大紀錄

▲▼姆巴佩（Kylian Mbappé）。（圖／達志影像／美聯社）

▲姆巴佩在世界盃已累積20顆進球。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

美加墨世界盃8強賽今（10）日凌晨開踢，法國靠著當家球星姆巴佩（Kylian Mbappe）在第60分鐘踢進一顆18公尺外的絕美弧線球，以2比0氣走摩洛哥。姆巴佩不僅彌補了上半場12碼罰球的失手，更一口氣狂刷4項世足歷史紀錄，成為史上首位踢進20球的1990年後出生的球員！

18公尺神仙球破網　姆巴佩單屆8球平梅西

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比賽來到第60分鐘，姆巴佩在大禁區線上起右腳，精準兜出一道絕美弧線，皮球幾乎貼著立柱飛入球門，讓摩洛哥門將布努（Yassine Bounou）望塵莫及，幫助法國取得關鍵領先。這顆進球讓姆巴佩在本屆世界盃的進球數累積至8顆，在射手榜上與阿根廷球王梅西（Lionel Messi）並列第一。

連兩屆狂轟8球　世足累積20球創神蹟

隨著這記漂亮進球，姆巴佩也締造了多項難以超越的神蹟。他不僅連兩屆世界盃都攻入至少8球，更將個人在世界盃的總進球數推向20顆大關。姆巴佩正式成為世足歷史上第2位達標「20進球俱樂部」的球員，更是首位達此成就的90後球星。此外，他在淘汰賽階段累積打進12球，持續刷新由自己保持的歷史紀錄，展現無人能擋的進攻宰制力。

複製4年前劇本 法國粉碎摩洛哥黑馬夢

回顧雙方對戰脈絡，高居FIFA世界排名第3的法國，面對排名第7的摩洛哥始終握有絕對優勢。包含本場比賽在內，兩軍過去7次交鋒法國取得5勝2平的不敗戰績。巧合的是，在4年前的卡達世界盃4強賽中，正是法國以2比0淘汰摩洛哥，如今高盧雄雞再度斬斷對手的晉級之路，也展現出強大的冠軍底蘊。

關鍵字： 2026世足世界盃法國姆巴佩

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