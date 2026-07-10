「這角度怎麼進的？」姆巴轟死角踢穿摩洛哥　神仙球引爆全場

▲姆巴佩攻進本屆賽會第8顆進球。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

美加墨世界盃8強賽火熱10日開踢，法國超級球星姆巴佩（Kylian Mbappe）經歷上半場12碼罰球踢飛的低潮後，在第60分鐘上演完美救贖！他以一記禁區外的高難度「死角抽射」率先破網，幫助法國取得領先，展現世界級巨星的強大心理素質與個人能力。

角度太噁心！無解神射引爆全網

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Kylian Mbappe goal vs Morocco

20 goals in World Cup

8 goals in 2026 World Cup pic.twitter.com/gJqKqVOQG8 — Someone’s Son ???????????? (@bigfred6ix9) July 9, 2026

姆巴佩的這顆進球堪稱個人技術的極致展現！比賽進行到第60分鐘，他在敵陣禁區外圍持球，儘管眼前有防守球員貼身壓迫，他絲毫沒有猶豫，看準時機直接起右足轟門。皮球劃出一道精準的弧線，穩穩鑽入球門右側死角。

這記神仙球立刻在社群媒體上炸鍋，大批球迷瘋狂留言：「角度太噁心了」、「這就是純粹的個人能力」、「把高難度進球當喝水一樣簡單」。從社會大眾的熱烈反響來看，這種極致的個人英雄主義表現，完美切中球迷對頂級球星主宰賽場的期待。

拒絕成戰犯！踢飛12碼後的霸氣救贖

事實上，這位法國10號球星在上半場才剛經歷地獄般的折磨。比賽第28分鐘，法國獲得大好12碼罰球機會，操刀的姆巴佩卻意外失手，錯失先馳得點的良機。然而，頂級球星的價值就在於不被失誤擊垮。他在下半場迅速調整心態，用最實際的進球彌補過錯。這不僅化解了他可能成為敗戰罪魁禍首的危機，更在關鍵時刻拉抬了全隊的士氣，展現出他不僅有精湛球技，更有著強韌的抗壓性。