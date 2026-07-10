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姆巴佩罕見軟腳！世界盃8強錯失12碼　複製本澤馬12年前魔咒

▲▼姆巴佩（Kylian Mbappé）。（圖／達志影像／美聯社）

▲法國球星姆巴佩（Kylian Mbappé）。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

美加墨世界盃8強賽！法國當家球星姆巴佩（Kylian Mbappe）在對決摩洛哥的關鍵戰役中，於上半場操刀12碼罰球，竟遭摩洛哥門將布努（Yassine Bounou）神勇撲出。這不僅讓法國錯失先馳得點的機會，也讓全場球迷與各界陷入瘋狂討論。

布努神撲救！姆巴佩錯失破門良機

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賽事進行至第28分鐘，法國隊好不容易獲得一次寶貴的12碼罰球機會，毫無懸念由當家射手姆巴佩親自操刀。然而，面對摩洛哥「門神」布努的嚴密防守，姆巴佩的射門路徑被完全看穿並成功擋下。這也讓姆巴佩成為本屆世界盃，第5位在常規時間錯失12碼的球員。

複製12年前魔咒？隊史第二人

攤開世界盃歷史數據，法國隊在常規時間與延長賽（不含PK大戰）的點球把握度向來極高。姆巴佩此次失手，讓他意外成為隊史第二位在非PK大戰階段罰丟點球的法國球員。對於習慣了他在大賽中大殺四方的球迷而言，這無疑是一個令人意外的挫折。

上一次失點要追溯至2014年本澤馬

回顧歷史，法國隊上一次在世界盃常規時間罰丟12碼，已經要追溯到2014年的巴西世界盃。當時在小組賽對陣瑞士的比賽中，明星前鋒本澤馬（Karim Benzema）同樣主罰點球，遭到瑞士門將貝納利奧（Diego Benaglio）撲出。相隔多年後，這項不名譽的紀錄竟由新一代領軍人物姆巴佩接班，成為本屆賽事場外的一大熱議焦點。

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