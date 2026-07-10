快訊／姆巴佩先踢飛12碼再救贖！轟第8球追平梅西　法國殺進4強

▲姆巴佩攻進本屆世界盃第8顆進球。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

美加墨世界盃8強賽今（10）日上演「法摩大戰」，法國當家球星姆巴佩（Kylian Mbappé）雖在上半場錯失12碼罰球，但下半場成功將功折罪，踢進本屆個人第8球追平梅西紀錄。隨後登貝萊（Ousmane Dembélé）再補上一記遠射，終場法國以2比0擊敗摩洛哥，以6戰全勝之姿強勢挺進4強。

甩12碼失手陰霾！姆巴佩關鍵破網追平梅西

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下半場第60分鐘，戰局終於出現轉機。姆巴佩在左側禁區內接獲傳球，冷靜起右腳強力破門，一吐上半場第28分鐘12碼罰球遭摩洛哥門將布努（Yassine Bounou）神勇撲出的悶氣。這顆進球不僅幫助法國首開紀錄打破0比0僵局，更是姆巴佩本屆賽會的第8顆進球，讓他一舉追平傳奇球星梅西，並列金靴獎最大熱門。

▲摩洛哥門將布努此役表現出色。（圖／達志影像／美聯社）

鐵三角發威連進兩球 登貝萊世界波重挫對手

取得領先的法國隊攻勢越發猛烈，僅僅過了6分鐘，前場「鐵三角」之一的登貝萊在禁區正面外展現精湛腳法，起腳精準破網將比分擴大至2比0，給予對手致命打擊。儘管摩洛哥在落後情況下試圖反撲，並在第83分鐘靠著哈基米（Achraf Hakimi）策動攻勢，但皆遭到法國門將邁尼昂（Mike Maignan）與後防線無情化解，無法越雷池一步。

完美復刻4年前劇本 高盧雄雞6連勝晉級

此次交手宛如2022年卡達世界盃4強戰的翻版，當年法國同樣以2比0完封摩洛哥。本屆摩洛哥雖防守依舊強悍，但賽前折損主力前鋒賽巴里（Ismael Saibari），導致反擊火力大打折扣。最終法國隊頂住上半場迪涅（Lucas Digne）射門中柱與點球未進的亂流，靠著下半場甦醒的猛烈砲火收下本屆賽會的6連勝，順利搶下4強門票，繼續朝冠軍金盃邁進。