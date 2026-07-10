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27歲就踢20場世界盃！姆巴佩打破44年神紀錄　追平法國傳奇

▲▼姆巴佩（Kylian Mbappé）。（圖／達志影像／美聯社）

▲姆巴佩（Kylian Mbappé）追平紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

美加墨世界盃8強賽法國交手摩洛哥，陣中王牌前鋒姆巴佩（Kylian Mbappé）先發上陣，迎來個人生涯第20場世界盃出賽。這讓他以27歲201天成為史上最年輕達成此壯舉的球員，同時一舉追平隊史最多出賽紀錄，持續在足壇寫下「姆巴佩障礙」。

27歲寫歷史！粉碎高懸44年最年輕紀錄

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只要踏上球場，姆巴佩就是在改寫歷史！對戰摩洛哥一役，是他第20度站上世界盃舞台。根據官方數據，27歲又201天的姆巴佩，正式打破由波蘭名將日穆達（Władysław Żmuda）所保持的28歲34天紀錄，成為世界盃史上最年輕達成20場出賽的球員，展現他自出道以來驚人的主宰力與穩定度。

追平傳奇洛里斯！並列法國隊史出賽王

除了稱霸最年輕紀錄，這場8強賽的先發，也讓姆巴佩在法國國家隊的歷史地位再次攀升。他的第20場出賽，正式追平前任傳奇門將隊長洛里斯（Hugo Lloris），兩人並列法國隊史在世界盃出場次數最多的球員。以姆巴佩目前的年紀與巔峰狀態，未來要獨居隊史第一、甚至大幅推高紀錄，幾乎是輕而易舉。

關鍵字： 2026世足世界盃法國姆巴佩

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