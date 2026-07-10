運動雲

>

哈蘭德8強賽前示弱！狂喊「挪威很難贏」　把壓力全甩給英格蘭

▲挪威哈蘭德第90分鐘再度破網，幫助球隊擴大領先來到2比0。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈蘭德表示挪威擊敗英格蘭的機會很低。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

世界盃8強賽「英挪大戰」即將引爆！挪威神鋒哈蘭德（Erling Haaland）賽前大打心理戰，公開表示挪威擊敗英格蘭的機率「非常低」，並強調所有贏球重擔與壓力都落在「三獅軍團」身上，試圖用示弱策略為挪威徹底卸下包袱。

哈蘭德大打心理戰：壓力全是他們的

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據《ESPN》報導，面對滿載奪冠期望的英格蘭，哈蘭德受訪時直言不諱：「老實說，我們晉級4強的機會真的非常低。英格蘭陣容星光熠熠，他們是奪冠大熱門，全世界都預期他們會輕鬆獲勝。」他巧妙地將輿論焦點轉移，強調挪威只是享受比賽的黑馬，而英格蘭若爆冷輸球將面臨災難性的國民譴責，藉此將必勝壓力全數丟給對手。

熟悉英超生態　巧妙操作媒體風向

這場8強賽引起社會大眾與國際足壇的高度關注，除了陣容上的強弱懸殊，更因哈蘭德長年在英超曼城效力，對英格蘭國腳的弱點與英國媒體的嗜血性瞭若指掌。「魔人」的這番言論無疑是高明公關操作；哈蘭德刻意降低外界對挪威的期待，讓年輕隊友能在毫無心理負擔的情況下，發揮出超水準的爆發力，同時擾亂對手陣腳。

睽違多年重返大舞台　挪威已寫驚奇

回顧過往脈絡，挪威自1998年後就長年缺席世界盃舞台，本屆能一路殺進8強早已跌破眾人眼鏡，寫下隊史新頁。反觀英格蘭，距離上一次1966年奪冠已過去一甲子，「足球回家」的呼聲讓球員背負窒息般的壓力。這場心理與實力的雙重博弈，無疑是本屆世界盃最具戲劇張力的賽事之一。

關鍵字： 2026世足世界盃哈蘭德

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

世足8強恐改期！英格蘭對決挪威碰上「極端天氣」　FIFA備戰應變

世足8強恐改期！英格蘭對決挪威碰上「極端天氣」　FIFA備戰應變

姆巴佩20球封神！世足史第2人　一戰狂刷4大紀錄

姆巴佩20球封神！世足史第2人　一戰狂刷4大紀錄

快訊／姆巴佩先踢飛12碼再救贖！轟第8球追平梅西　法國殺進4強

快訊／姆巴佩先踢飛12碼再救贖！轟第8球追平梅西　法國殺進4強

「這角度怎麼進的？」姆巴轟死角踢穿摩洛哥　神仙球引爆全場

「這角度怎麼進的？」姆巴轟死角踢穿摩洛哥　神仙球引爆全場

FIFA首席裁判官親上火線回應阿埃爭議判決：犯規就是犯規！

FIFA首席裁判官親上火線回應阿埃爭議判決：犯規就是犯規！

哈蘭德8強賽前示弱！狂喊「挪威很難贏」　把壓力全甩給英格蘭

哈蘭德8強賽前示弱！狂喊「挪威很難贏」　把壓力全甩給英格蘭

世足8強恐改期！英格蘭對決挪威碰上「極端天氣」　FIFA備戰應變

世足8強恐改期！英格蘭對決挪威碰上「極端天氣」　FIFA備戰應變

梅西下一個瘋狂紀錄！挑戰塵封68年世界盃神話

梅西下一個瘋狂紀錄！挑戰塵封68年世界盃神話

黎明史魯齊宣布退出選秀！TPBL選秀剩下28人

黎明史魯齊宣布退出選秀！TPBL選秀剩下28人

姆巴佩罕見軟腳！世界盃8強錯失12碼　複製本澤馬12年前魔咒

姆巴佩罕見軟腳！世界盃8強錯失12碼　複製本澤馬12年前魔咒

【哈蘭德也受不了】挪威2.5小時閃電搬飯店！　再架黑網防英媒偷戰術

熱門新聞

姆巴佩20球封神！世足史第2人　一戰狂刷4大紀錄

快訊／姆巴佩先踢飛12碼再救贖！轟第8球追平梅西　法國殺進4強

「這角度怎麼進的？」姆巴轟死角踢穿摩洛哥　神仙球引爆全場

FIFA首席裁判官親上火線回應阿埃爭議判決：犯規就是犯規！

哈蘭德8強賽前示弱！狂喊「挪威很難贏」　把壓力全甩給英格蘭

世足8強恐改期！英格蘭對決挪威碰上「極端天氣」　FIFA備戰應變

讀者回應

﻿

熱門新聞

1姆巴佩20球封神！世足史第2人

2姆巴佩上演救贖之戰！法國殺進4強

3「這角度怎麼進的？」姆巴轟死角踢穿摩洛哥　

4FIFA回應阿埃爭議：犯規就是犯規！

5哈蘭德8強賽前示弱！狂喊「挪威很難贏」

最新新聞

1世足翻轉人生！門神回家爽翻天

2名宿放話：沒人能擋法國進決賽

3姆巴佩賽後一句「路還很長」藏冷靜

4史無前例！姆巴佩獨造100球神紀錄

5洋基沉睡火力甦醒！痛擊美東龍頭

熱門快報

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

買潛艦送哈蘭德？加拿大總理當面挖角　挪威首相笑答：不賣！

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

哈蘭德「梅開二度」率挪威闖32強　維京划船應援太震撼　下場決戰姆巴佩登世足必看

【中信兄弟涼水祭爆爭議】啦啦隊女神衣宸遭「水槍噴臉」罕見動怒

世界盃最狂翻盤！埃及2球領先遭逆轉氣瘋　爆發6黃1紅大亂鬥

陳意涵16歲就看五月天　鍾欣凌補「我40歲」逗笑阿信

【中信兄弟涼水祭爆爭議】啦啦隊女神衣宸遭「水槍噴臉」罕見動怒

明「天氣很好」為何放颱風假？巴威強風雨轟北部　氣象署解答

【4人30秒救1命】機車倒地燒成火球！一票人助脫困 網淚喊：都是真英雄

周杰倫自豪幫忙求婚太會set　昆凌拍肚誇誇Chou導
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366