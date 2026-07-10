哈蘭德8強賽前示弱！狂喊「挪威很難贏」　把壓力全甩給英格蘭

▲哈蘭德表示挪威擊敗英格蘭的機會很低。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

世界盃8強賽「英挪大戰」即將引爆！挪威神鋒哈蘭德（Erling Haaland）賽前大打心理戰，公開表示挪威擊敗英格蘭的機率「非常低」，並強調所有贏球重擔與壓力都落在「三獅軍團」身上，試圖用示弱策略為挪威徹底卸下包袱。

哈蘭德大打心理戰：壓力全是他們的

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根據《ESPN》報導，面對滿載奪冠期望的英格蘭，哈蘭德受訪時直言不諱：「老實說，我們晉級4強的機會真的非常低。英格蘭陣容星光熠熠，他們是奪冠大熱門，全世界都預期他們會輕鬆獲勝。」他巧妙地將輿論焦點轉移，強調挪威只是享受比賽的黑馬，而英格蘭若爆冷輸球將面臨災難性的國民譴責，藉此將必勝壓力全數丟給對手。

"Yeah definitely... I think every single one of you should put pressure on the England lads." ????



Erling Haaland says the pressure is on England as Norway prepare to face Thomas Tuchel's side ???????????????????????????? pic.twitter.com/DaoPuFPPms — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 9, 2026

熟悉英超生態 巧妙操作媒體風向

這場8強賽引起社會大眾與國際足壇的高度關注，除了陣容上的強弱懸殊，更因哈蘭德長年在英超曼城效力，對英格蘭國腳的弱點與英國媒體的嗜血性瞭若指掌。「魔人」的這番言論無疑是高明公關操作；哈蘭德刻意降低外界對挪威的期待，讓年輕隊友能在毫無心理負擔的情況下，發揮出超水準的爆發力，同時擾亂對手陣腳。

睽違多年重返大舞台 挪威已寫驚奇

回顧過往脈絡，挪威自1998年後就長年缺席世界盃舞台，本屆能一路殺進8強早已跌破眾人眼鏡，寫下隊史新頁。反觀英格蘭，距離上一次1966年奪冠已過去一甲子，「足球回家」的呼聲讓球員背負窒息般的壓力。這場心理與實力的雙重博弈，無疑是本屆世界盃最具戲劇張力的賽事之一。