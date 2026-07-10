哈蘭德8強賽前示弱！狂喊「挪威很難贏」　把壓力全甩給英格蘭

▲哈蘭德表示挪威擊敗英格蘭的機會很低。（圖／達志影像／美聯社）
記者林緯平／綜合報導
世界盃8強賽「英挪大戰」即將引爆！挪威神鋒哈蘭德（Erling Haaland）賽前大打心理戰，公開表示挪威擊敗英格蘭的機率「非常低」，並強調所有贏球重擔與壓力都落在「三獅軍團」身上，試圖用示弱策略為挪威徹底卸下包袱。
哈蘭德大打心理戰：壓力全是他們的
根據《ESPN》報導，面對滿載奪冠期望的英格蘭，哈蘭德受訪時直言不諱：「老實說，我們晉級4強的機會真的非常低。英格蘭陣容星光熠熠，他們是奪冠大熱門，全世界都預期他們會輕鬆獲勝。」他巧妙地將輿論焦點轉移，強調挪威只是享受比賽的黑馬，而英格蘭若爆冷輸球將面臨災難性的國民譴責，藉此將必勝壓力全數丟給對手。
"Yeah definitely... I think every single one of you should put pressure on the England lads." ????— Sky Sports News (@SkySportsNews) July 9, 2026
Erling Haaland says the pressure is on England as Norway prepare to face Thomas Tuchel's side ???????????????????????????? pic.twitter.com/DaoPuFPPms
熟悉英超生態 巧妙操作媒體風向
這場8強賽引起社會大眾與國際足壇的高度關注，除了陣容上的強弱懸殊，更因哈蘭德長年在英超曼城效力，對英格蘭國腳的弱點與英國媒體的嗜血性瞭若指掌。「魔人」的這番言論無疑是高明公關操作；哈蘭德刻意降低外界對挪威的期待，讓年輕隊友能在毫無心理負擔的情況下，發揮出超水準的爆發力，同時擾亂對手陣腳。
睽違多年重返大舞台 挪威已寫驚奇
回顧過往脈絡，挪威自1998年後就長年缺席世界盃舞台，本屆能一路殺進8強早已跌破眾人眼鏡，寫下隊史新頁。反觀英格蘭，距離上一次1966年奪冠已過去一甲子，「足球回家」的呼聲讓球員背負窒息般的壓力。這場心理與實力的雙重博弈，無疑是本屆世界盃最具戲劇張力的賽事之一。
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