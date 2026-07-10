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溫網／穆霍娃「雲霄飛車」大逆轉！救賽末點氣走高芙　決賽強碰同胞

▲Karolina Muchova溫網4強擊敗Coco Gauff。（圖／路透）

▲Karolina Muchova溫網4強擊敗Coco Gauff。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

溫布頓女單4強戰上演驚魂大戰！捷克好手穆霍娃（Karolina Muchova）9日深夜在中央球場歷經3盤苦戰，以6比2、1比6、7比6（10）力退美國名將高芙（Coco Gauff），生涯第2度闖進大滿貫女單決賽。

她在決勝盤搶十中一度浪費6比3領先，還在8比9面臨賽末點，最終驚險化解危機，完成本季對高芙的第2勝。

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穆霍娃過去對高芙一度吞下對戰6連敗，不過今年已連續兩度擊敗對手；她11日將在決賽碰上第9種子、同胞諾斯科娃（Linda Noskova），兩人將上演捷克內戰，也確定溫布頓今年將誕生全新的大滿貫冠軍。

這也是近十年來，溫布頓女單決賽再度出現兩名同國選手對決；上一回是在2017年，由威廉絲姊妹（Serena Williams、Venus Williams）於決賽交手。

「非常特別的時刻。」穆霍娃賽後表示，「這是很棒的成就、是我們擁有的最大賽事之一，有這麼多歷史，這麼多傳奇曾在這裡比賽，能夠站上中央球場非常美好；我真的非常高興，也很開心這件事發生了，讓我有機會再打一場決賽。」

▲Karolina Muchova溫網4強擊敗Coco Gauff。（圖／路透）

▲Karolina Muchova。（圖／路透）

穆霍娃本季只要拿下首盤，賽前戰績高達28勝0敗，高芙近15場大滿貫3盤大戰則有13勝2敗，包括今年在全英俱樂部4度贏下決勝盤。

決勝盤前12局雙方都未遭破發，高芙曾在1比2落後時化解2個破發點，穆霍娃也在4比4時從15比40劣勢中保發，為最終搶十埋下高潮。

搶十局初段穆霍娃展現細膩手感，先從腳尖附近撈起一記正拍截擊，隨後又飛身救球，迅速取得6比3領先；不過高芙不願輕易繳械，她也連拿3分追平，接著在8分內搶下6分，率先取得賽末點，距離生涯第4座大滿貫女單決賽僅一步之遙。

關鍵時刻，高芙在發球勝賽分中選擇正拍小球，卻未能成功過網，讓穆霍娃逃過一劫；穆霍娃隨後把握機會完成逆轉，驚險收下勝利。

穆霍娃形容決勝時刻「就像坐雲霄飛車」，並帶著苦笑說，如果高芙那記小球過網，她其實已經準備好追上去，繼續這一分。

談到搶十局的心境，穆霍娃說，「有1分我感覺很好，打出很漂亮的致勝球，但下一分我又犯下非常糟糕的錯誤；當時我腦中只有一個想法，就是我必須繼續出手。」

「我告訴自己，如果我要輸掉這場比賽，我也要用自己的方式輸；我的方式就是往前壓、打得積極、上網。」

▲Karolina Muchova溫網4強擊敗Coco Gauff。（圖／路透）

▲Karolina Muchova。（圖／路透）

她也提到，高芙的防守能力讓比賽始終充滿壓力，「Coco是一名不可思議的運動員，她總是能把那一分救回來；就算我知道自己打出截擊，她還是會在那裡，而且整場比賽她也打出幾記不可思議的穿越球，但那就是我的打法，我只想堅持下去。」

高芙賽後坦言，關鍵分的選擇只能自己承擔，「說到底，那是我做出的選擇，那在當下是不是正確選擇？也許不是；但如果我打進，所有人都會說那是一記多麼關鍵、抗壓的好球，我想這就是網球，有些分數就是會因為些微差距輸掉。」

她也解釋那記小球失誤的過程，「老實說，那記接發球回到一個對我來說有點棘手的位置，彈跳也讓我有點措手不及；我只是稍微慌了一下，我想，正是這樣的時刻，讓人學會成長，讓自己對想做的事有更清楚、更精準的計畫。」

即便痛失決賽門票，高芙仍強調自己沒有留下遺憾，「到最後，我已經把一切都留在場上了，我唯一的遺憾，或者說，我沒有任何遺憾；只是顯然有些分數，我希望自己能做出更好的決定，但這就是你學習、成為更好球員的方式。」

關鍵字： 溫網、網球、女單、捷克

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