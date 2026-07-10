洋基沉睡火力甦醒！萊斯雙響砲炸翻光芒　12比4痛擊美東龍頭

▲Ben Rice開轟。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基火力終於全面甦醒！即將參加全壘打大賽的萊斯（Ben Rice）10日客場面對光芒之戰單場雙響砲，敲出本季第27、28轟，並貢獻5分打點，率領條紋軍12比4大勝美東龍頭，成功在4連戰中扳成2勝2敗平手。

萊斯此役先在3局上轟出右外野方向兩分砲，幫助洋基展開單局6分大局；6局上又從萊古米納（Casey Legumina）手中敲出三分砲，徹底擴大領先，近9場比賽他已敲出6支全壘打，本季28轟也高居洋基全隊第一。

隊友麥克馬洪（Ryan McMahon）大讚萊斯的打擊能力，「那傢伙能轟出一大堆全壘打，他的揮棒非常短、非常緊湊，能把大量能量灌進那顆球裡。」

「他不會因為揮棒變長而流失力量，而且非常穩定，每天都能拿出表現；他用球棒什麼都做得到。」

儘管近況火燙，萊斯認為自己並沒有在打擊機制上做出太多改變，「你在打擊區裡不會一直去想機制的東西，我覺得如果多使用一些外在思考，反而能幫你把某些事情整理得更好。」

洋基此役從3局上開始引爆攻勢，面對入選明星賽的拉斯穆森（Drew Rasmussen），舒曼（Max Schuemann）率先敲出二壘安打，隨後麥克馬洪也在12球纏鬥後，把拉斯穆森的卡特球掃向右外野邊線，形成追平比數的二壘安打。

▲Ryan McMahon。（圖／達志影像／美聯社）



葛里沙姆（Trent Grisham）接著敲出帶有1分打點的一壘安打，幫助洋基取得領先，萊斯、卡巴耶羅（José Caballero）與齊澤姆（Jazz Chisholm Jr.）也都在該局貢獻打點。拉斯穆森單場失掉6分，創下個人生涯新高。

洋基近期陷入低潮，過去20戰吞下15敗，不過總經理凱許曼（Brian Cashman）日前仍公開表達對總教練布恩（Aaron Boone）與打擊教練羅森（James Rowson）的信任，相信教練團能帶領球隊走出困境。

此役12分進帳，也是洋基自6月16日對白襪同樣攻下12分後，進攻端最具火力的一戰。

Derby prep is going great pic.twitter.com/m7PFRcaoh8 — New York Yankees (@Yankees) July 9, 2026

布恩賽後表示，「看到一些近期表現掙扎的球員打出非常好的打席，你會感到振奮；然後你總是會想更貪心一點，會說：『我們繼續推進吧。』」

除了萊斯之外，捕手威爾斯（Austin Wells）也在4局上敲出本季第5轟，這是他自5月22日以來的首發全壘打。

布恩說，「他打出了幾次很好的揮擊，看起來已經進入有力量的位置，準備造成傷害，同時也有能力忍住不追打好球帶外的球；希望這對他來說是好的一步。」

▲Austin Wells、Ben Rice。（圖／路透）



當拉斯穆森被打退場時，洋基休息區氣氛完全沸騰；萊斯形容當時板凳區充滿「大量能量」，他說，「那感覺太棒了，每個人都在為彼此加油，微笑、大笑、享受比賽。」

「當情況像那樣順起來時，真的會讓人覺得很有感染力，每個人都在彼此帶動，這絕對提升了我們進入下一個系列賽的士氣；我們只需要繼續保持這股氣勢。」