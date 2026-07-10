黎明史魯齊宣布退出選秀！TPBL選秀剩下28人

▲黎明學院史魯齊。（圖／大專體總提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）9日晚間宣布，原列入2026年新人選秀待選名單的黎明學院前鋒史魯齊，已正式來信通知聯盟決定退出本屆新人選秀會。由於他先前參與PLG選秀會未獲球團青睞，如今再宣布退出TPBL選秀，加上日前宣布退選的王鼎鈞，使得本屆TPBL選秀會待選人數由30人減少至28人。

畢業於能仁家商、曾效力健行科大後轉學至黎明學院的史魯齊，過去自神岡高中國中部起便以噸位顯著的「矮中鋒」聞名。雖然身高僅185公分，但他憑藉優異的對抗性在禁區展現極佳的得分效率，更是能仁跑轟體系下的禁區要角。然而受限於身高，他很早就意識到挑戰更高層級勢必要轉型，因而展開積極的減重計畫。

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面臨邁入職業賽事關卡，史魯齊自上個賽季起體型出現顯著變化，在賽季期間展現高度自律，成功將體重從原本的130多公斤減至100公斤出頭，累計減重近30公斤，並計畫持續降低體重。

而日前他在PLG選秀會上並沒有受到任何球隊青睞，然而今TPBL官方卻也發出公告，對外宣布魯齊正式來信通知退選一事，聯盟也表示將依規定辦理相關名單異動。隨著選秀會名單底定，28位待選球員將於7月16日正式迎來選秀，在這之前是否還會有球員退出，外界也持續觀注。