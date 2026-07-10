讓一追三逆轉土耳其！中華女排奪世界中學生錦標賽隊史首金

▲中華女排奪世界中學生錦標賽隊史首金。（圖／高中體總提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年世界中學生排球錦標賽於10日在中國商洛迎來女子組最終決賽。中華女排在先失首局的劣勢下展現強大韌性，在選手陳品宇、邱凡綺及吳紫華等人的帶領下，最終以22比25、25比19、25比19、25比23，總局數3比1逆轉擊敗強敵土耳其隊，以不敗之姿勇奪金牌，寫下中華女排隊史首度在世界中學生排球錦標賽（ISF）奪冠的歷史新紀錄。

本屆世界中學生排球錦標賽自7月上旬開打，中華女排從小組預賽、八強賽一路過關斬將。在日前進行的四強準決賽中，面對具備身材優勢的斯洛伐克，中華女排開局即展現強烈奪勝氣勢，憑藉靈活的多點開花戰術一路壓制對手，最終以25比14、25比11、25比13，直落三輕鬆搶下決賽門票，並締造晉級決賽前一局未失的亮眼紀錄。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今日迎戰歐陸強權土耳其的冠軍戰，中華女排在首局遭遇亂流，以22比25暫時落後。然而，這群台灣高中好手在第二局迅速重整旗鼓，憑藉穩健的防守反擊與流暢的傳導組織，連續攻下兩個25比19將局數反超。關鍵第四局，兩隊展開激烈拉鋸，中華女排靠著不服輸的拼勁在局末挺住壓力，以25比23鎖定勝局，完成這場精彩的逆轉秀。