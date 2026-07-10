運動雲

>

盼搭檔邱相榤放開打！王齊麟喊我能扛、當爸後首個亞運想爭金

▲中華羽球代表隊男雙王齊麟、李哲輝。（圖／記者李毓康攝）

▲中華羽球代表隊男雙王齊麟、李哲輝。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡厚瑄／高雄報導

2026年名古屋亞運將於9月登場，國訓中心9日舉行媒體日。上屆杭州亞運男雙銅牌得主王齊麟，本屆將首度攜手新搭檔邱相榤出征。今年剛晉升為新手爸爸的王齊麟展現奪牌野心，直言目標是將獎牌成色升級，期待能在生涯首個「爸爸級」亞運會中討個好彩頭。同時，第二度參賽的男雙好手李哲輝，也將與首次參賽的搭檔楊博軒攜手出擊。

面對首次參賽且近期訓練不慎扭傷腳踝的學弟邱相榤，王齊麟指出搭檔自我要求極高，在場上容易綁手綁腳。王齊麟以過往被學長拉拔的經驗開導學弟：「我覺得他給自己壓力有點大，在場上太要求動作完美，反而沒辦法打得那麼連貫。我告訴他放開打、享受比賽，畢竟他還年輕，以後還有很多次。而且配到我的話根本不用擔心，因為被罵的一定都是我，面對罵聲我扛就對了！」他期盼邱相榤能安心依靠，在場上展現年輕人的活力與氣勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中華羽球代表隊王齊麟。（圖／記者李毓康攝）

▲中華羽球代表隊王齊麟。（圖／記者李毓康攝）

談到剛滿月不久的兒子，王齊麟坦言平日在國訓中心受訓，僅能利用週末返家協助照顧，他打趣直呼：「我還跟老婆開玩笑，回中心訓練與比賽反而變成我的補眠時間。真的很感謝老婆獨自育兒，讓我能心無旁鶩地備戰。」

王齊麟也透露，目前正規劃讓妻子與兒子前往日本觀賽，這也成為他爭金的最大動力，他還笑著透露先前當爸後，有在賽事中曾擊敗韓國世界第一男雙徐承宰，完成有趣的「爸爸對決」，可惜後來又輸了對方一次，「所以也期待這次名古屋行也能延續生子後的好彩頭，在兒子面前打出好表現。」

除了王齊麟與邱相榤，中華羽球隊另一組男雙主力李哲輝與楊博軒也積極備戰。身為學長的李哲輝坦言，楊博軒本屆面臨男雙、混雙與男團的多線作戰，體能負荷極大，因此他給自己設定了明確的輔助任務，「博軒這屆賽程比較累，除了男雙還要兼顧混雙與團體。我希望自己在場上能多承擔一些攻防責任，設法減輕他的體力消耗與心理壓力，讓第一次參賽的搭檔能以更放鬆的心態去應戰。」

▲中華羽球代表隊李哲輝。（圖／記者李毓康攝）

▲中華羽球代表隊李哲輝。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 亞運羽球男雙王齊麟李哲輝邱相榤楊博軒

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

姆巴佩20球封神！世足史第2人　一戰狂刷4大紀錄

姆巴佩20球封神！世足史第2人　一戰狂刷4大紀錄

快訊／姆巴佩先踢飛12碼再救贖！轟第8球追平梅西　法國殺進4強

快訊／姆巴佩先踢飛12碼再救贖！轟第8球追平梅西　法國殺進4強

「這角度怎麼進的？」姆巴轟死角踢穿摩洛哥　神仙球引爆全場

「這角度怎麼進的？」姆巴轟死角踢穿摩洛哥　神仙球引爆全場

FIFA首席裁判官親上火線回應阿埃爭議判決：犯規就是犯規！

FIFA首席裁判官親上火線回應阿埃爭議判決：犯規就是犯規！

哈蘭德8強賽前示弱！狂喊「挪威很難贏」　把壓力全甩給英格蘭

哈蘭德8強賽前示弱！狂喊「挪威很難贏」　把壓力全甩給英格蘭

世足8強恐改期！英格蘭對決挪威碰上「極端天氣」　FIFA備戰應變

世足8強恐改期！英格蘭對決挪威碰上「極端天氣」　FIFA備戰應變

梅西下一個瘋狂紀錄！挑戰塵封68年世界盃神話

梅西下一個瘋狂紀錄！挑戰塵封68年世界盃神話

黎明史魯齊宣布退出選秀！TPBL選秀剩下28人

黎明史魯齊宣布退出選秀！TPBL選秀剩下28人

姆巴佩罕見軟腳！世界盃8強錯失12碼　複製本澤馬12年前魔咒

姆巴佩罕見軟腳！世界盃8強錯失12碼　複製本澤馬12年前魔咒

27歲就踢20場世界盃！姆巴佩打破44年神紀錄　追平法國傳奇

27歲就踢20場世界盃！姆巴佩打破44年神紀錄　追平法國傳奇

王力宏機器人伴舞險摔倒　他笑喊：你沒事吧！

熱門新聞

姆巴佩20球封神！世足史第2人　一戰狂刷4大紀錄

快訊／姆巴佩先踢飛12碼再救贖！轟第8球追平梅西　法國殺進4強

「這角度怎麼進的？」姆巴轟死角踢穿摩洛哥　神仙球引爆全場

FIFA首席裁判官親上火線回應阿埃爭議判決：犯規就是犯規！

哈蘭德8強賽前示弱！狂喊「挪威很難贏」　把壓力全甩給英格蘭

世足8強恐改期！英格蘭對決挪威碰上「極端天氣」　FIFA備戰應變

讀者回應

﻿

熱門新聞

1姆巴佩上演救贖之戰！法國殺進4強

2姆巴佩20球封神！世足史第2人

3「這角度怎麼進的？」姆巴轟死角踢穿摩洛哥　

4FIFA回應阿埃爭議：犯規就是犯規！

5哈蘭德8強賽前示弱！狂喊「挪威很難贏」

最新新聞

1世足翻轉人生！門神回家爽翻天

2名宿放話：沒人能擋法國進決賽

3姆巴佩賽後一句「路還很長」藏冷靜

4史無前例！姆巴佩獨造100球神紀錄

5洋基沉睡火力甦醒！痛擊美東龍頭

熱門快報

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

買潛艦送哈蘭德？加拿大總理當面挖角　挪威首相笑答：不賣！

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

哈蘭德「梅開二度」率挪威闖32強　維京划船應援太震撼　下場決戰姆巴佩登世足必看

【中信兄弟涼水祭爆爭議】啦啦隊女神衣宸遭「水槍噴臉」罕見動怒

世界盃最狂翻盤！埃及2球領先遭逆轉氣瘋　爆發6黃1紅大亂鬥

陳意涵16歲就看五月天　鍾欣凌補「我40歲」逗笑阿信

【中信兄弟涼水祭爆爭議】啦啦隊女神衣宸遭「水槍噴臉」罕見動怒

明「天氣很好」為何放颱風假？巴威強風雨轟北部　氣象署解答

【4人30秒救1命】機車倒地燒成火球！一票人助脫困 網淚喊：都是真英雄

周杰倫自豪幫忙求婚太會set　昆凌拍肚誇誇Chou導
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366