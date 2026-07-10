盼搭檔邱相榤放開打！王齊麟喊我能扛、當爸後首個亞運想爭金

▲中華羽球代表隊男雙王齊麟、李哲輝。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡厚瑄／高雄報導

2026年名古屋亞運將於9月登場，國訓中心9日舉行媒體日。上屆杭州亞運男雙銅牌得主王齊麟，本屆將首度攜手新搭檔邱相榤出征。今年剛晉升為新手爸爸的王齊麟展現奪牌野心，直言目標是將獎牌成色升級，期待能在生涯首個「爸爸級」亞運會中討個好彩頭。同時，第二度參賽的男雙好手李哲輝，也將與首次參賽的搭檔楊博軒攜手出擊。

面對首次參賽且近期訓練不慎扭傷腳踝的學弟邱相榤，王齊麟指出搭檔自我要求極高，在場上容易綁手綁腳。王齊麟以過往被學長拉拔的經驗開導學弟：「我覺得他給自己壓力有點大，在場上太要求動作完美，反而沒辦法打得那麼連貫。我告訴他放開打、享受比賽，畢竟他還年輕，以後還有很多次。而且配到我的話根本不用擔心，因為被罵的一定都是我，面對罵聲我扛就對了！」他期盼邱相榤能安心依靠，在場上展現年輕人的活力與氣勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中華羽球代表隊王齊麟。（圖／記者李毓康攝）

談到剛滿月不久的兒子，王齊麟坦言平日在國訓中心受訓，僅能利用週末返家協助照顧，他打趣直呼：「我還跟老婆開玩笑，回中心訓練與比賽反而變成我的補眠時間。真的很感謝老婆獨自育兒，讓我能心無旁鶩地備戰。」

王齊麟也透露，目前正規劃讓妻子與兒子前往日本觀賽，這也成為他爭金的最大動力，他還笑著透露先前當爸後，有在賽事中曾擊敗韓國世界第一男雙徐承宰，完成有趣的「爸爸對決」，可惜後來又輸了對方一次，「所以也期待這次名古屋行也能延續生子後的好彩頭，在兒子面前打出好表現。」

除了王齊麟與邱相榤，中華羽球隊另一組男雙主力李哲輝與楊博軒也積極備戰。身為學長的李哲輝坦言，楊博軒本屆面臨男雙、混雙與男團的多線作戰，體能負荷極大，因此他給自己設定了明確的輔助任務，「博軒這屆賽程比較累，除了男雙還要兼顧混雙與團體。我希望自己在場上能多承擔一些攻防責任，設法減輕他的體力消耗與心理壓力，讓第一次參賽的搭檔能以更放鬆的心態去應戰。」





▲中華羽球代表隊李哲輝。（圖／記者李毓康攝）