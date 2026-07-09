強颱巴威影響台中11日停班停課　四國菁英棒球賽兩戰順延

▲四國菁英棒球對抗賽7月臺中開打。（圖／大會提供）



記者胡冠辰／綜合報導

受到強颱巴威影響，臺中市政府宣布11日全市停班停課，原訂進行的「中國信託2026年四國菁英棒球對抗賽」兩場賽事也確定順延，包括編號G1【美國VS韓國】、編號G2【日本VS中華台北】；後續賽程調整方式，將待10日總教練會議結束後另行公布。

本屆四國菁英棒球對抗賽原訂11日進行兩場精彩對決，首戰由美國交手韓國，晚場則由日本對上地主中華台北。不過受到強颱巴威外圍環流及天候影響，配合臺中市政府停班停課公告，主辦單位決定將兩場賽事順延，以維護球員、工作人員及進場球迷安全。

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至於原訂10日上午9點舉行的「中國信託2026年四國菁英棒球對抗賽棒球訓練營」，則維持正常時間舉行，相關活動不受影響。

主辦單位也同步公告票券處理方式，已購買11日兩場賽事預售票券的觀眾，可持原購買票券觀看賽事期間任一場比賽，且不限原票價。若無法觀賞後續賽事，則可依規定辦理退票。

退票部分，因雨延賽或取消者，須於各場次比賽日後3個工作日內寄回，逾期恕不接受退票。以2026年7月11日票券為例，收件期限至2026年7月15日截止，7月16日起不再收件。

未取票且以信用卡付款的觀眾，原則上可登入拓元售票系統，至「訂單查詢」點選「線上退票申請／進度查詢」辦理；不過主辦單位提醒，2026年7月11日至7月15日期間無法線上退票，須於7月15日收件截止前，透過「聯繫我們」提供退票申請表格辦理退票。

已取票者則須採郵寄退票方式辦理。信用卡付款者須填寫退票申請表，並附上票券正本退回，票款將刷退至原購票信用卡；若為ibon取票付款，則須附上退票申請表、票券正本及存摺封面影本，票款將匯款退至申請者指定帳戶。

主辦單位表示，申請退票20個工作天後，觀眾可至訂單查詢確認狀態，若訂單狀態改為「主辦因素退票」，即代表退票流程已進入作業階段；退款作業時間約40個工作天，刷卡退款時間則依各發卡銀行作業時間為準。團體票券退票，則須洽詢原購票單位辦理。