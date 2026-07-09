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五朝元老周天成導「腦科學」防斷電！攜林俊易組亞運雙保險

▲中華羽球代表隊周天成。（圖／記者李毓康攝）

▲中華羽球代表隊周天成。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡厚瑄／高雄報導

2026年名古屋亞運將於9月19日點燃戰火，36歲的台灣羽球男單一哥周天成將第5度代表中華隊出征。身為五朝元老的他，在本次集訓中首度導入「腦科學」與彈跳床等神經反應訓練，期盼提升在極限狀態下的腦部判斷力與時間感知。周天成表示，每一次參賽都當作最後一次全力以赴，目標是帶領男單與男團走出上屆杭州亞運無獎牌的低谷，全力向頒獎台發起衝擊。

自2010年廣州亞運首次參賽至今已過16年，周天成透露，近期特地回看當年青澀的比賽影片，自嘲當時心態只有往前衝，如今16年後依然能健康在場上打球，直呼I'm still alive（我還活著）真的很不容易。針對亞運高強度與密集的賽程，他近期特別加入腦力與彈跳床訓練，透過在不穩定平面上接受隨機指令並結合擊球，強化大腦在身體極度疲勞時的發號施令速度。周天成指出，動作能不能做出來取決於腦部的反應時間，在極限對決中往往差一點就差很多，提升這部分的感知能避免在關鍵時刻心態與技術崩盤。

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▲中華羽球代表隊周天成。（圖／記者李毓康攝）

▲中華羽球代表隊周天成。（圖／記者李毓康攝）

面對密集賽事考驗，周天成在亞運前仍將征戰日本公開賽、中國公開賽、台北公開賽及世錦賽，強調以賽代訓並維持健康是首要課題。談及第5次參賽的心態，他認為保持衝擊者的姿態至關重要，雖然台灣整體實力並非最頂尖，但全隊具備極佳的衝勁。周天成也看好本屆代表隊的完整度，女團實力平均、男雙有實力中生代坐鎮，男團也有新血加入，將全力爭取團體與個人雙線突破。

除了資歷豐富的周天成，今年奪下全英羽球公開賽冠軍、世界排名攀升的「左手重砲」林俊易（Lin Chun-yi）也首度踏上亞運舞台，兩人組成台灣男單奪牌的雙保險。首度參賽的林俊易坦言，全英奪冠後隨之而來的是期望與壓力，加上先前受傷影響，自4月亞錦賽後便與體能訓練員展開身體肌力的徹底重建，雖然重建期導致前陣子比賽表現起伏，但目前力量已顯著提升並能有效預防受傷。林俊易表示，雖然不會給自己設定過大壓力，但仍期盼能在亞洲最高規格的綜合運動會中展現高水準發揮。

▲▼國訓中心2026名古屋亞運培訓隊媒體日採訪 - 中華羽球代表隊林俊易。（圖／記者李毓康攝）

▲中華羽球代表隊林俊易。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 羽球周天成林俊易亞運名古屋亞運

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