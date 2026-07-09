中職／巴威颱風攪局！北部2場賽事延賽　兄弟悍將、台鋼桃猿改9月22日補賽

▲巴威颱風。（圖／中央氣象署）



記者胡冠辰／綜合報導

強颱巴威逐漸逼近台灣，中央氣象署今（9日）下午2點半發布海上颱風警報，台灣東北部、東南部海面及巴士海峽納入警報範圍，受到颱風影響，新北市、桃園市政府已宣布7月10日停止上班、停止上課；中華職棒聯盟晚間公告，原訂10日在新莊、桃園進行的2場一軍例行賽，依聯盟規章宣布延賽。

中職公告指出，原訂2026年7月10日（五）晚間6點35分，於新莊棒球場進行的一軍例行賽編號196場，由中信兄弟作客富邦悍將，因巴威颱風影響，新北市政府宣布7月10日停班停課，依聯盟規章本場賽事宣布延賽。

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此戰將移至9月22日（二）晚間6點35分，於原場地新莊棒球場進行補賽。

另一場原訂同日同時間在樂天桃園棒球場開打的一軍例行賽編號197場，由台鋼雄鷹作客樂天桃猿，同樣受到巴威颱風影響。由於桃園市政府宣布7月10日停班停課，聯盟也依規章宣布延賽。

台鋼雄鷹對樂天桃猿之戰，將改至9月22日（二）晚間6點35分，於原場地樂天桃園棒球場補賽。

中央氣象署已調升120小時颱風暴風侵襲機率，桃園以北及宜蘭達到100%。台北市政府稍早也表示，依據最新天氣預報資料，考量巴威颱風恐有致災之虞，並經基北北桃共識，宣布10日各機關學校停止上班、停止上課；隨著北部縣市陸續宣布停班停課，中職北部2場賽事也同步受到影響。