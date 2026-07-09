34場不敗神話恐遭終結？賭盤挺法國姆巴佩碎摩洛哥黑馬夢

▲姆巴佩（Kylian Mbappe）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年美加墨世界盃歷史性的首場8強正式點燃戰火，將於台灣時間7月10日凌晨4點在波士頓吉列體育場登場。由世界排名第3、本屆高居奪冠賠率榜首的頂級強權「高盧雄雞」法國，正面強碰寫下驚人34場國際大賽不敗神話的非洲霸主「亞特拉斯雄獅」摩洛哥。

這場割喉戰不僅是 2022 年卡達世界盃準決賽的宿命重演，更是世界級「豪華長矛對決鋼鐵大巴」的終極對撞。

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法國目前在各項數據上展現了壓倒性的統治力，誓言要在常規時間內粉碎對手的黑馬奇蹟；而上屆殿軍摩洛哥雖渴望完成甜蜜復仇，但在嚴峻的傷兵潮與長途奔波的雙重夾擊下，正面臨本屆會內賽最殘酷的生存考驗。法國隊在本屆賽事至今交出了堪稱恐怖的統治級表現，小組賽至今5場大賽狂轟14球並豪取全勝。

雖然16強賽中面對巴拉圭的極端鐵桶陣，僅憑藉超級巨星姆巴佩（Kylian Mbappé）的一記罰球以1比0險勝，但這支由主帥德尚（Didier Deschamps）領軍的法蘭西豪華軍團依然展現出全賽事最頂級的進攻流暢性。目前已攻入7球的姆巴佩在金靴獎排行榜上獨佔鰲頭，場均高達3.4射門且效率驚人。

法國的成功關鍵在於德尚用「助攻王」奧利塞（Michael Olise）成功串聯起整隊攻勢，搭配登貝萊（Ousmane Dembélé）的邊路爆破以及巴爾科拉（Bradley Barcola）的無球前插威脅，讓法國在進攻期望值（xG）高達 9.79，場均 8.5 次射正高居世界第一，即便中場大閘楚阿梅尼（Aurélien Tchouaméni）出戰成疑，專業資金與大數據模型依舊全面力挺高盧雄鷹。

北非雄獅摩洛哥繼上屆闖進四強後，本屆再度寫下歷史，32強在PK戰中氣走荷蘭，16 強賽更以3比0輕鬆淘汰東道主加拿大，將各項賽事不敗紀錄延續至34場。然而，強強對話前夕摩洛哥卻迎來致命重創，本屆高效破門的進攻核心賽巴里（Ismael Saibari）因大腿後側肌群拉傷確定缺陣，在缺少恩內斯里（Youssef En-Nesyri）的前提下，摩洛哥的運動戰反擊威脅恐面臨斷檔。更雪上加霜的是，後防大將阿格爾德受傷，水晶宮中衛查迪·里亞德（Chadi Riad）亦有傷在身，頂替上陣的後防線在面對法國的多面打擊時容錯率極低。

總教練沃阿比（Mohamed Ouahbi）此役只能寄望核心阿舒拉夫（Achraf Hakimi）的邊路反擊與門將布努（Yassine Bounou）的密集防守神撲。此外，摩洛哥近期歷經東西岸與墨西哥長途移動，體能分配將面臨嚴苛考驗，且阿舒拉夫頻繁前插右路所留下的身後大片空檔，恐成為法國小將巴爾科拉實施致命打擊的突破口。

▲摩納哥隊長哈基米（Achraf Hakimi）。（圖／達志影像／美聯社）

數據分析顯示，兩隊整體實力與陣容深度存在顯著鴻溝。國際博彩機構與台灣運彩最新公布的賽事賠率結構一致全面傾斜，法國在常規90分鐘的不讓分獨贏賠率低至1.35（極熱門），和局落在4.20，而殘缺的摩洛哥獨贏則高達7.50。在「讓分1比0」玩法中，法國讓步（即法國 -1）賠率落在2.05，顯示專業玩家與必發指數大單對於實力完好的法國能淨勝2球以上深盤信心充足。雖然部分逆風數據派認為摩洛哥具備防守韌性，但考慮到摩洛哥前場進攻熱區與法國反打熱區高度重疊，一旦法國在上下半場早早取得領先，不擅主動攻堅且因傷陣容殘缺的摩洛哥被迫前壓，後場空間將被姆巴佩的速度徹底撕裂。

實戰投注建議

讓分盤方向： 強烈推薦「讓分1比0，法國勝」。摩洛哥正面臨前後場核心同時因傷缺陣的骨牌效應，防線控制力嚴重下滑。在不讓分獨贏賠率僅1.35毫無投資價值的情況下，讓分勝2.05水位極具進攻性，看好法國能利用板凳深度與體能優勢打穿讓球盤，重演上屆兩球大勝的劇本。

大小球預測： 首選「全場總分2.5大分」。法國前5場場均轟入近2.8球，火力正值巔峰，面對殘缺的北非防線，法國單隊就有能力清空大分盤口。目前大球水位穩定，在淘汰賽大深盤格局下，對攻戰走勢極其明朗。

特色球員玩法： 強推「法國單隊總分：大1.5」或「姆巴佩隨時進球」。作為球隊絕對的終結點，姆巴佩本屆場均轟出 3.4次射門且獨攬7球，挑戰摩洛哥拼湊出的臨時中後衛組合將擁有極高的獲利空間。

正確比分參考： 2比0或3比1（法國常規時間完勝挺進四強，精準閉環讓分勝與2.5大分劇本）。