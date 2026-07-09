運動雲

>

「禎愛一陞」傳承！張育陞盼成學弟最安心依靠、想率隊寫歷史

▲中華男排代表隊隊長張育陞。（圖／記者李毓康攝）

▲中華男排代表隊隊長張育陞。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡厚瑄／高雄報導

2026年名古屋亞運將於9月登場，新賽季剛加盟日本SV. League球隊北海道YELLOW STARS的26歲旅日排球好手張育陞將承擔起本屆亞運中華男排國家代表隊的隊長重任。中華隊本次陣容以去年世大運年輕球員為班底，並補強張育陞、蔡沛彰與呂姜耀凱等3名旅外即戰力，總教練黃宏裕更直言此陣容為台灣最強組合，全隊將目標鎖定在至少拚回前4名，並全力挑戰追平1998年與2018年奪下銅牌的隊史最佳成績。

張育陞新賽季挑選了19號球衣，這正是中華男排前國家隊長、資深功勳「黑狗」陳建禎曾穿過的經典背號。張育陞透露這項巧合並非刻意安排，而是球隊空出來的號碼剛好就是19號，這份特別的緣分也代表他對陳建禎的最高敬意。張育陞笑稱，陳建禎在得知後還曾開玩笑嫌棄為什麼要選一樣的，網友更打趣以「禎愛一陞」形容兩人的深厚情誼。他期許自己能像前輩陳建禎一樣，在場上成為有肩膀、能讓學弟們安心依靠的可靠領袖。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中華男排代表隊張育陞。（圖／記者李毓康攝）

▲中華男排代表隊張育陞。（圖／記者李毓康攝）

從上屆首次參賽到本屆正式接掌中華隊兵符，張育陞坦言角色的轉變帶來了更全面的責任與考驗。過去他在國家隊多專注於用個人得分表現來提升戰力，如今身為隊長，他必須一肩扛起教練團與年輕球員之間的溝通橋樑。雖然做的事情變得更繁雜、壓力也更大，但張育陞將這項考驗視為職業生涯的養分，並期盼能將自己在高中、日本職業隊擔任隊長的經驗帶回國家隊，在比賽陷入亂流時發揮穩定軍心的作用，帶領這支正值新舊世代交替的隊伍打出最佳戰力。

總教練黃宏裕指出，台灣男排正面臨新舊交替的關鍵期，張育陞的國際賽歷練與領導力正是全隊最需要的核心。這支換血後的中華男排以去年世大運的年輕好手為班底，整體風格充滿活力，在張育陞、蔡沛彰與呂姜耀凱加入後，更補足了快攻與網前攔網的戰術深度，能有效釋放兩側砲手的反擊空間。首度入選亞運代表隊的旅外老將呂姜耀凱也強調，將把多年的身體照顧觀念帶入團隊，協助這批具備潛力的年輕學弟在最高強度的舞台上穩定發揮。

▲中華男排代表隊蔡沛彰。（圖／記者李毓康攝）

▲中華男排代表隊蔡沛彰。（圖／記者李毓康攝）

▲中華男排代表隊呂姜耀凱。（圖／記者李毓康攝）

▲中華男排代表隊呂姜耀凱。（圖／記者李毓康攝）

面對9月的名古屋大賽，張育陞透露全隊已建立不留遺憾的共識，要將每一場戰役都當作最後一次來拼搏，在備戰期將所有防守與進攻細節一一修正。

▲中華男排代表隊張育陞(隊長)。（圖／記者李毓康攝）

▲中華男排代表隊張育陞(隊長)。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 亞運男排張育陞名古屋亞運中華隊

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

姆巴佩20球封神！世足史第2人　一戰狂刷4大紀錄

姆巴佩20球封神！世足史第2人　一戰狂刷4大紀錄

快訊／姆巴佩先踢飛12碼再救贖！轟第8球追平梅西　法國殺進4強

快訊／姆巴佩先踢飛12碼再救贖！轟第8球追平梅西　法國殺進4強

「這角度怎麼進的？」姆巴轟死角踢穿摩洛哥　神仙球引爆全場

「這角度怎麼進的？」姆巴轟死角踢穿摩洛哥　神仙球引爆全場

FIFA首席裁判官親上火線回應阿埃爭議判決：犯規就是犯規！

FIFA首席裁判官親上火線回應阿埃爭議判決：犯規就是犯規！

哈蘭德8強賽前示弱！狂喊「挪威很難贏」　把壓力全甩給英格蘭

哈蘭德8強賽前示弱！狂喊「挪威很難贏」　把壓力全甩給英格蘭

世足8強恐改期！英格蘭對決挪威碰上「極端天氣」　FIFA備戰應變

世足8強恐改期！英格蘭對決挪威碰上「極端天氣」　FIFA備戰應變

梅西下一個瘋狂紀錄！挑戰塵封68年世界盃神話

梅西下一個瘋狂紀錄！挑戰塵封68年世界盃神話

黎明史魯齊宣布退出選秀！TPBL選秀剩下28人

黎明史魯齊宣布退出選秀！TPBL選秀剩下28人

姆巴佩罕見軟腳！世界盃8強錯失12碼　複製本澤馬12年前魔咒

姆巴佩罕見軟腳！世界盃8強錯失12碼　複製本澤馬12年前魔咒

27歲就踢20場世界盃！姆巴佩打破44年神紀錄　追平法國傳奇

27歲就踢20場世界盃！姆巴佩打破44年神紀錄　追平法國傳奇

周杰倫自豪幫忙求婚太會set　昆凌拍肚誇誇Chou導

熱門新聞

姆巴佩20球封神！世足史第2人　一戰狂刷4大紀錄

快訊／姆巴佩先踢飛12碼再救贖！轟第8球追平梅西　法國殺進4強

「這角度怎麼進的？」姆巴轟死角踢穿摩洛哥　神仙球引爆全場

FIFA首席裁判官親上火線回應阿埃爭議判決：犯規就是犯規！

哈蘭德8強賽前示弱！狂喊「挪威很難贏」　把壓力全甩給英格蘭

世足8強恐改期！英格蘭對決挪威碰上「極端天氣」　FIFA備戰應變

讀者回應

﻿

熱門新聞

1姆巴佩上演救贖之戰！法國殺進4強

2姆巴佩20球封神！世足史第2人

3「這角度怎麼進的？」姆巴轟死角踢穿摩洛哥　

4FIFA回應阿埃爭議：犯規就是犯規！

5哈蘭德8強賽前示弱！狂喊「挪威很難贏」

最新新聞

1世足翻轉人生！門神回家爽翻天

2名宿放話：沒人能擋法國進決賽

3姆巴佩賽後一句「路還很長」藏冷靜

4史無前例！姆巴佩獨造100球神紀錄

5洋基沉睡火力甦醒！痛擊美東龍頭

熱門快報

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

買潛艦送哈蘭德？加拿大總理當面挖角　挪威首相笑答：不賣！

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

哈蘭德「梅開二度」率挪威闖32強　維京划船應援太震撼　下場決戰姆巴佩登世足必看

【中信兄弟涼水祭爆爭議】啦啦隊女神衣宸遭「水槍噴臉」罕見動怒

世界盃最狂翻盤！埃及2球領先遭逆轉氣瘋　爆發6黃1紅大亂鬥

陳意涵16歲就看五月天　鍾欣凌補「我40歲」逗笑阿信

【中信兄弟涼水祭爆爭議】啦啦隊女神衣宸遭「水槍噴臉」罕見動怒

明「天氣很好」為何放颱風假？巴威強風雨轟北部　氣象署解答

【4人30秒救1命】機車倒地燒成火球！一票人助脫困 網淚喊：都是真英雄

周杰倫自豪幫忙求婚太會set　昆凌拍肚誇誇Chou導
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366