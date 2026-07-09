「禎愛一陞」傳承！張育陞盼成學弟最安心依靠、想率隊寫歷史

▲中華男排代表隊隊長張育陞。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡厚瑄／高雄報導

2026年名古屋亞運將於9月登場，新賽季剛加盟日本SV. League球隊北海道YELLOW STARS的26歲旅日排球好手張育陞將承擔起本屆亞運中華男排國家代表隊的隊長重任。中華隊本次陣容以去年世大運年輕球員為班底，並補強張育陞、蔡沛彰與呂姜耀凱等3名旅外即戰力，總教練黃宏裕更直言此陣容為台灣最強組合，全隊將目標鎖定在至少拚回前4名，並全力挑戰追平1998年與2018年奪下銅牌的隊史最佳成績。

張育陞新賽季挑選了19號球衣，這正是中華男排前國家隊長、資深功勳「黑狗」陳建禎曾穿過的經典背號。張育陞透露這項巧合並非刻意安排，而是球隊空出來的號碼剛好就是19號，這份特別的緣分也代表他對陳建禎的最高敬意。張育陞笑稱，陳建禎在得知後還曾開玩笑嫌棄為什麼要選一樣的，網友更打趣以「禎愛一陞」形容兩人的深厚情誼。他期許自己能像前輩陳建禎一樣，在場上成為有肩膀、能讓學弟們安心依靠的可靠領袖。

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▲中華男排代表隊張育陞。（圖／記者李毓康攝）

從上屆首次參賽到本屆正式接掌中華隊兵符，張育陞坦言角色的轉變帶來了更全面的責任與考驗。過去他在國家隊多專注於用個人得分表現來提升戰力，如今身為隊長，他必須一肩扛起教練團與年輕球員之間的溝通橋樑。雖然做的事情變得更繁雜、壓力也更大，但張育陞將這項考驗視為職業生涯的養分，並期盼能將自己在高中、日本職業隊擔任隊長的經驗帶回國家隊，在比賽陷入亂流時發揮穩定軍心的作用，帶領這支正值新舊世代交替的隊伍打出最佳戰力。

總教練黃宏裕指出，台灣男排正面臨新舊交替的關鍵期，張育陞的國際賽歷練與領導力正是全隊最需要的核心。這支換血後的中華男排以去年世大運的年輕好手為班底，整體風格充滿活力，在張育陞、蔡沛彰與呂姜耀凱加入後，更補足了快攻與網前攔網的戰術深度，能有效釋放兩側砲手的反擊空間。首度入選亞運代表隊的旅外老將呂姜耀凱也強調，將把多年的身體照顧觀念帶入團隊，協助這批具備潛力的年輕學弟在最高強度的舞台上穩定發揮。

▲中華男排代表隊蔡沛彰。（圖／記者李毓康攝）

▲中華男排代表隊呂姜耀凱。（圖／記者李毓康攝）

面對9月的名古屋大賽，張育陞透露全隊已建立不留遺憾的共識，要將每一場戰役都當作最後一次來拼搏，在備戰期將所有防守與進攻細節一一修正。

▲中華男排代表隊張育陞(隊長)。（圖／記者李毓康攝）