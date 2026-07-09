廖苡任扛隊長盼燈獎台！鬆口不設限最後一舞說需要就繼續打

▲中華女排代表隊隊長廖苡任。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡厚瑄／高雄報導

中華女排本屆陣容面臨大幅換血，將由「排球甜心」的廖苡任再度擔任隊長攜手教練團，帶領年輕新血全力衝擊亞運頒獎台，9日媒體日受訪時她鬆口表示，並未將今年9月的名古屋亞運定調為個人國家隊生涯最後一舞，也強調，只要身體狀況允許、表現獲得認可且國家隊有需要，她都願意繼續為中華隊效力。

中華女排上月於亞洲盃奪得隊史首面銀牌，為本次亞運集訓注入強心針。29歲的廖苡任指出，本屆陣容加入16歲新星吳紫華、許甄軒等多名年輕即戰力，學妹們「初生之犢不畏虎」的衝勁剛好能與她互補。廖苡任說：「學妹們不會去預想對手有多強，而是抱著大家平等開始的心態去拚，這種沒有包袱的心理狀態很值得我學習。這次教練團與選手間的溝通非常直接，每個階段的戰術與要求都很明確，這讓團隊的共識與凝聚力比以往更好。」

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▲中華女排代表隊廖苡任。（圖／記者李毓康攝）

針對旅外傳聞與未來規劃，廖苡任對再度旅日持保守態度，目前更期待留在國內為台灣排球盡心。廖苡任透露，雖然一直有日本球隊持續接洽，但她目前正在攻讀博士班，在讀博過程中學到的運動科學與運動心理學，對現階段的運動員表現有極大實質幫助，廖苡任笑說：「不能說是最後一次，有力氣或表現還可以就繼續打，我不想想太遙遠的以後。說不定打完這一次之後，我整個舉球又更聰明了，那我就要繼續打。」

中華女排亞運隊史最佳成績為2006年的銅牌，上屆杭州亞運則取得第6名，總教練鄧衍敏高度肯定廖苡任的球商與領袖價值，期盼她能續戰國家隊，作為年輕後輩的榜樣。

廖苡任坦言，陣中學妹自我管理能力極佳，讓她這個隊長當得相當輕鬆，中華女排接下來將透過福爾摩沙邀請賽與亞錦賽持續磨合，以最佳狀態迎戰名古屋亞運，目標打進最後一天的決賽。

▲中華女排代表隊廖苡任。（圖／記者李毓康攝）