台籃3x3新玩法！L3傳奇盃今夏登場　首創「卡牌系統」曾文鼎喊酷

▲「2026 L3傳奇盃 L3-CUP」3x3籃球賽將於今夏正式開打。（圖／L3傳奇盃提供）

記者杜奕君／台北報導

台灣籃壇今夏將迎來視覺與玩法的全新衝擊！由億元資本領投、傳奇運動主辦的「2026 L3傳奇盃 L3-CUP」3x3籃球賽，宣告將於今年夏天正式點燃戰火。此賽事不僅打破傳統競技框架，首度導入「新媒體」與超狂的「卡牌機制」，更邀來台籃指標性球星「大房東」曾文鼎、林宜輝現身說法。這場賽事不僅要發掘素人好手，更目標將優秀球員打造成新一代體育KOL，目標在2027年進軍全亞洲。

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▲「2026 L3傳奇盃 L3-CUP」3x3籃球賽邀請球星(右起)林宜輝、曾文鼎、吳敏賢站台。（圖／L3傳奇盃提供）

近年來台灣籃球熱潮不減，但如何讓基層與素人球員獲得更多曝光，成為產業新課題。傳奇運動董事長蔡涵任表示，「這次賽事的初衷，就是希望能吸引大學校隊、社會組甚至是退役菁英共襄盛舉。我們集結眾多品牌，目前已有超過15支隊伍響應，希望透過重賞吸引全台好手，搭建一個最完善的競技舞台。」

「傳奇盃」預賽將於 2026年8月22日（六）至23日（日） 於國立臺北大學熱血開打，總決賽則預計於九月舉行。賽事打破傳統分組框架，採全民開放模式，只要年滿 17 歲即可組隊參賽，主打最純粹、熱血的「街頭文化」。在獎金方面，本屆祭出台灣街籃前所未聞的「創新獎金池」機制。

保底50萬總獎金： 包含主辦方保底的 30 萬元，以及冠名贊助額外加碼的 20 萬元。



報名費全額投入： 業界首創將每隊 1,000 元的報名費「100%全額」注入總獎金池，報名隊伍越多，總獎金越龐大。



獎勵名額大放送： 最終將由前 15 名隊伍共享豐厚獎勵，冠軍最高有望抱回總獎金池近 4 成的鉅額獎金。

本次賽事最大亮點，莫過於首度結合「數位球員卡」系統，能自動同步球員場上數據，生成專屬籃球履歷。此外，賽事更別出心裁地加入「卡牌機制」，選手若完成灌籃、定板火鍋等高難度動作，即可獲得特殊卡牌，包含「指定對手單挑」或「限制對手不能跳」等戰術指令。

▲曾在SBL聯賽締造4000分里程碑的名將林宜輝。（圖／L3傳奇盃提供）

對於這種「電玩感」十足的賽制，曾在SBL聯賽締造4000分紀錄的林宜輝給予高度評價，他在受訪時笑說，「這比傳統3X3更好玩，也更具娛樂性！加入卡牌策略能平衡強弱隊伍的差距，為比賽帶來更多懸念與看點。」

而擁有豐富國際賽經驗的「大房東」曾文鼎，則從專業角度剖析，「3X3賽事僅12秒的進攻時限，節奏極快、攻守轉換頻繁，對選手體能是極大考驗。夏天能有更多這樣的盃賽對球迷是福利，加上高額獎金與全新的卡牌玩法，確實非常吸引人。」

主辦單位強調，「L3傳奇盃」的終極目標不僅是一場比賽，更是要打造全新型態的籃球造星平台。透過賽事發掘出的優秀球員，未來有機會進入「L3傳奇聯賽」，並藉由新媒體包裝延續球員在球場外的光芒與價值，將影響力擴散至全亞洲。

▲「2026 L3傳奇盃 L3-CUP」3x3籃球賽今日正式舉行啟動儀式。（圖／L3傳奇盃提供）