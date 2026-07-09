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豪華前鋒對決防守神盾！法國明凌晨對摩洛哥重現上屆四強爭霸

▲摩洛哥哈基米（Achraf Hakimi）、法國姆巴佩（Kylian Mbappé）。（圖／達志影像／美聯社）

▲摩洛哥哈基米（Achraf Hakimi）、法國姆巴佩（Kylian Mbappé）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年世界盃八強賽首戰將於台北時間7月10日凌晨4時在狐堡的吉列體育場展開，由上屆亞軍法國對決非洲冠軍摩洛哥。這場比賽重演2022年卡達世界盃四強賽組合。雙方過去在各項賽事歷史交手6次，法國以4勝2和保持不敗，其中唯一的大賽交手即為四年前法國以2比0完勝對手。法國在本屆賽事拿下5戰全勝且近期取得7連勝，此役憑藉陣容厚度，晉級呼聲較高。

數據顯示，法國在過去5場比賽的關鍵指標均優於摩洛哥，包括控球率（6成04比5成96）、每場射正（6.4比4.4）、角球數（7.2比5）與危險攻擊（67.8比46.2），火力明顯占優。法國由隊長姆巴佩（Kylian Mbappé）、登貝萊（Ousmane Dembélé）與奧利塞（Michael Olise）組成火熱的三叉戟。姆巴佩本屆已攻入7球，正與阿根廷的梅西（Lionel Messi）角逐金靴。雖然法國5場攻入14球僅失2球，但在16強對陣巴拉圭以1比0險勝時，也暴露出面對密集防守攻擊路線單一的問題。

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▲法國姆巴佩（Kylian Mbappé）。（圖／達志影像／美聯社）

▲法國姆巴佩（Kylian Mbappé）。（圖／達志影像／美聯社）

摩洛哥本屆5場比賽攻入11球失4球，此役預期將採取5-4-1防守陣型壓縮後場空間。球評石明謹分析，摩洛哥主要仰賴兩翼推進，特別是右路的哈基米（Achraf Hakimi）與中場奧納希（Azzedine Ounahi）是快速反擊的核心。若哈基米能在邊路打出高水準表現，將能威脅法國相對薄弱的左後衛區域。不過，摩洛哥面臨重大戰力折損，頭號進攻核心賽巴里（Ismael Saibari）因傷缺陣，這將大幅削弱球隊由守轉攻的創造力，考驗防線在高強度對攻下的抗壓能力。

法國總教練德尚（Didier Deschamps）賽前高度評價對手，指出摩洛哥曾打進非國盃決賽與上屆世界盃四強，是頂級優秀的球隊。德尚強調：「這將是兩支擅長控球、進攻與進球隊伍的正面交鋒。」而摩洛哥總教練瓦赫比（Mohamed Ouahbi）則期盼帶領球隊擺脫單純死守的標籤，把握有限的進攻機會，向衛冕冠軍發起復仇。

▲摩洛哥哈基米（Achraf Hakimi）。（圖／達志影像／美聯社）

▲摩洛哥哈基米（Achraf Hakimi）。（圖／達志影像／美聯社）

這場歐洲進攻群與非洲鋼鐵防線的交鋒，不僅考驗法國破解鐵桶陣的臨場變化，也檢驗摩洛哥定位球戰術的執行效率。本場勝隊將晉級四強，並在後續對決西班牙與比利時之戰的勝方，爭奪決賽門票。

關鍵字： 2026世足法國摩洛哥世界盃八強賽足球

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