魔鷹首局開轟、艾速特6局無失分　台鋼雄鷹5比0完封味全龍

▲艾速特。（圖／台鋼雄鷹提供）



記者胡冠辰／綜合報導

中華職棒例行賽9日在雲林斗六棒球場進行，台鋼雄鷹交手味全龍；台鋼首局就靠吳念庭適時安打與魔鷹本季第10轟打下3分奠定勝基，先發投手艾速特主投6局無失分，壓制龍隊打線，終場台鋼以5比0擊敗味全。

台鋼1局上展開攻勢，曾子祐率先敲安，王博玄犧牲觸擊推進，吳念庭隨後擊出帶有1分打點安打，幫助台鋼先馳得點；接著重砲魔鷹把握機會轟出兩分砲，本季第10轟出爐，台鋼單局攻下3分，取得3比0領先。

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味全1局下靠朱育賢二壘安打攻上得點圈，不過吉力吉撈．鞏冠遭三振，未能追回分數；台鋼3局上吳念庭再敲二壘安打，但隨後在二壘遭牽制出局，台鋼挑戰後維持原判，攻勢中斷。

4局上台鋼再度串聯攻勢，魔鷹與王柏融連續安打，陳文杰補上帶有1分打點安打，將比數擴大為4比0。

味全4局下也有機會，朱育賢保送、吉力吉撈．鞏冠安打上壘，陳子豪再獲四壞球保送形成滿壘，不過蔣少宏擊出滾地球出局，龍隊留下殘壘。

6局上，台鋼靠陳文杰保送、郭阜林安打，加上味全守備失誤再添1分，取得5比0領先；味全先發投手鋼龍此役主投5.2局用94球，被敲8支安打，失5分其中3分責失，另有8次三振、1次保送，隨後退場由李超接替。

台鋼先發投手艾速特表現出色，主投6局用95球，只被敲3支安打，送出5次三振、2次保送，沒有失分；7局起台鋼牛棚接力守成，謝葆錡、韋宏亮與許峻暘輪番登板，成功壓制味全反攻，台鋼最後5比0收下勝利。