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亞馬爾狂讚39歲梅西「沒人料到這麼強」　決賽若交手：我想贏

▲亞馬爾（Lamine Yamal）。（圖／路透）

▲亞馬爾（Lamine Yamal）。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

2026世界盃進入關鍵階段，西班牙18歲新星亞馬爾（Lamine Yamal）在備戰8強對決比利時前，接受西班牙媒體《世界體育報》專訪，談到39歲阿根廷巨星梅西（Lionel Messi）本屆賽事的表現時，他毫不掩飾敬意，大讚對方「難以置信」，但若兩人最終在決賽碰頭，他也明確表示，「我想贏。」

亞馬爾目前效力西甲豪門巴塞隆納，年僅18歲已成為西班牙國家隊重要攻擊手；本屆世界盃，梅西雖已39歲，仍持續在場上展現高水準演出。

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當被問到如何看待這位年齡比自己大超過一倍的傳奇球星時，亞馬爾表示，「所有人都知道梅西是誰，但沒有人預料到他會展現出那麼高的水準。」

▲Lionel Messi。（圖／路透）

▲Lionel Messi。（圖／路透）

亞馬爾也補充，「我為他感到非常高興。」言談間展現對前輩的尊重；梅西目前效力美職聯邁阿密國際，仍是阿根廷隊進攻端核心，他在本屆賽事的狀態，也成為外界關注焦點。

除了梅西之外，亞馬爾也提到巴西球星內馬爾（Neymar Júnior）以及葡萄牙球星羅納度（Cristiano Ronaldo）；他表示，這些傳奇球星對新世代球員有著深遠影響，「他們是塑造如今正在踢球的我們所有人童年的人。」

亞馬爾進一步說道，「有好事發生在他們身上，對我來說也是好事。」不過，雖然對前輩充滿敬意，亞馬爾仍展現強烈求勝心；被問到若西班牙與阿根廷一路挺進決賽、並與梅西正面交鋒時，他最後直言，「如果打進決賽，我想贏。」

關鍵字： 2026世足、阿根廷、西班牙、梅西、亞馬爾

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