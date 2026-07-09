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巴洛貢逃過禁賽引爭議　美國隊友吐心聲：反正大家都會討厭我們

▲Folarin Balogun。（圖／路透社）

▲Folarin Balogun。（圖／路透社）

記者胡冠辰／綜合報導

2026世界盃進入淘汰賽階段，身為地主的美國日前在8強門票爭奪戰中以1比4不敵比利時，結束本屆賽事征途；美媒《The Athletic》近日揭露美國隊在淘汰賽期間的休息室與團隊幕後，其中前鋒巴洛貢（Folarin Balogun）原本因紅牌應遭禁賽，最後卻在對比利時之戰前獲准出賽，引發外界巨大爭議。

美國隊在淘汰賽首戰對上波赫時，前鋒巴洛貢領到紅牌，遭直接驅逐出場，依照一般情況，他原本應因紅牌禁賽，無法在下一場對比利時的比賽登場。

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不過，由於美國總統川普（Donald Trump）向FIFA提出請求，巴洛貢的禁賽處分最終遭到暫緩執行，讓他得以在對比利時之戰先發上陣。

《The Athletic》這篇報導以「烤肉凝聚的情誼、巴洛貢事件帶給球隊的衝擊，以及出局後的低落」為題，描述美國隊在賽事期間雖承受巨大壓力，隊內氣氛仍一度相當團結。

報導指出，美國隊把〈Take Me Home, Country Roads〉當成團隊主題曲，球員們也曾一起觀看西雅圖水手隊比賽，並透過烤肉活動增進感情，試圖在地主壓力下凝聚成一體。

然而，巴洛貢遭紅牌罰下後，球隊內部原本也認定他將缺席下一場比賽；報導寫道，「由於紅牌帶來的禁賽處分，所有人都預期他會缺席下一場比賽。」換言之，美國隊上下對於這名鋒線主力可能無法出戰比利時，早已有心理準備。

只是球員們並不知道，檯面下已出現重大變化；報導指出，「球員們無從得知的是，在水面下，一場風暴正在醞釀。」就在美國對比利時之戰開踢前33小時，FIFA正式通知美國足球協會，決定暫緩執行巴洛貢的禁賽處分。

消息傳到美國隊陣中時，球員們第一時間感到振奮，因為球隊得以在關鍵戰役迎回主力前鋒；不過，這項異例決定很快在外界引發強烈反彈，美國隊也成為批評焦點。

效力英超水晶宮的26歲後衛理查茲（Chris Richards）坦言，球員們很清楚外界會如何看待這件事，「反正大家都會討厭我們吧。」

理查茲也強調，巴洛貢能否出賽並不是球員自己能決定的事情，「我認為這支球隊真正的球迷、真正的支持者會明白，這是我們的比賽，而這並不是我們在過去24小時內所做出的決定。」

關鍵字： 2026世足、美國、足球、川普

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