世足8強恐改期！英格蘭對決挪威碰上「極端天氣」　FIFA備戰應變

記者林緯平／綜合報導

美加墨世界盃8強賽，英格蘭將於台灣時間12日清晨5點強碰挪威！但邁阿密高達34度、體感飆破43度的極端氣候與雷雨，恐迫使FIFA隨時啟動延賽機制或直接改期，成為這場生死戰的最大變數。

▲12日的英格蘭、挪威之戰可能受到天氣因素影響。（圖／達志影像／美聯社）

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邁阿密烈日伴隨雷雨威脅

邁阿密賽場近日天氣極不穩定，根據FIFA賽事規範，若體育場周邊8英里（約13公里）內偵測到閃電，裁判有權且必須立即中斷比賽，要求球員與現場觀眾進入室內避難。由於該場地先前已導致英格蘭在16強賽對陣墨西哥時，賽事被迫延後一小時才開踢，加上比賽可能進入延長賽與點球大戰，預計這場八強賽將再次考驗兩隊球迷的體力與耐心。

FIFA對抗極端天氣機制

為了確保參賽球員安全，FIFA 將在賽前90分鐘與60分鐘進行濕球黑球溫度（WBGT）監測，若氣溫達到極限，將實施強制「飲水暫停」。面對頻繁的氣候干擾，英格蘭主帥圖赫爾保持冷靜態度，他強調：「這只是比賽的一部分，我們早就預期會發生，這不能成為喪失鬥志的藉口。」

戰術部署與歷史背景

這並非英格蘭隊在本屆賽事首次面臨氣候挑戰。早在熱身賽階段，英格蘭對決哥斯大黎加時就曾因暴雨延誤開賽。隨著氣象預報顯示雷雨可能伴隨整場比賽，球隊教練團正針對突發的暫停狀況進行調整，確保在氣溫與閃電的不確定性中，球員依然能維持最佳競技狀態。