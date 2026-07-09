被教練以為練一天就會逃！卡巴迪新星陳詩涵倔強拚亞運首金

▲女子卡巴迪代表隊陳詩涵。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡厚瑄／高雄報導

中華女子卡巴迪代表隊衝擊亞運金牌的陣容中，年僅19歲的新星陳詩涵無疑是最具反差故事性的成員之一，這位大一升大二的年輕小將，過去曾是彈鋼琴、吹直笛並參與合唱團的音樂班少女，卻因無法按捺的好奇心，在國中一年級（國一）毅然踏入被稱為「暴力版老鷹抓小雞」的卡巴迪世界，儘管目前面臨腳踝韌帶撕裂傷式，已休養2週且預計再1週即可回歸的傷勢考驗，她依然展現強大韌性，誓言在亞運舞台上勇敢證明自己，絕不留下任何遺憾。

回憶起與卡巴迪結緣的起點，陳詩涵笑稱這完全是一場「好奇心驅使」的抉擇。國一時，能文能武的她必須在音樂比賽與體育練習中做出決定，最終她選擇了從未聽說過的卡巴迪。未料訓練第一天的夜訓就迎來震撼教育，身材瘦弱如竹竿的她直接被安排推大卡車輪胎，教練當時甚至認為她撐不過一天、隔天絕不會再來。然而，陳詩涵憑藉不服輸的執著，第二天依然準時報到，並在一次次成功得分與擒拿的技術成就感中，深深愛上這項高強度運動。

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▲女子卡巴迪代表隊陳詩涵。（圖／記者李毓康攝）

「我國一時曾在海星高中的宣傳影片裡說過，我以後要為國爭光。沒想到6年之後，我真的進到了國訓中心。」陳詩涵感性表示。上一屆亞運中華隊以1分之差奪銀的憾事，更激發了她自我證明的鬥志。18歲剛踏入國家隊時，面對陣中相處長達12年的資深學姐們，她坦言最初因輩分與高壓環境而感到緊張害怕，但經過不斷磨合，如今已與教練、學姐打成一片，家人也從起初不捨她到國訓中心被「關起來」受訓，轉為全力支持。

雖然目前因腳踝韌帶撕裂傷高掛免戰牌，但陳詩涵的復健進度良好，確定能趕上亞運賽事。她透露自己私底下其實很愛哭、心思細膩，但在這段最關鍵的集訓期，她學會了將淚水轉化為勇敢前行的動力。「我已經在這裡練了一年多，目標就是要勇敢打出來。如果因為害怕而退縮，那就太可惜了。」