運動雲

>

被教練以為練一天就會逃！卡巴迪新星陳詩涵倔強拚亞運首金

▲女子卡巴迪代表隊陳詩涵。（圖／記者李毓康攝）

▲女子卡巴迪代表隊陳詩涵。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡厚瑄／高雄報導

中華女子卡巴迪代表隊衝擊亞運金牌的陣容中，年僅19歲的新星陳詩涵無疑是最具反差故事性的成員之一，這位大一升大二的年輕小將，過去曾是彈鋼琴、吹直笛並參與合唱團的音樂班少女，卻因無法按捺的好奇心，在國中一年級（國一）毅然踏入被稱為「暴力版老鷹抓小雞」的卡巴迪世界，儘管目前面臨腳踝韌帶撕裂傷式，已休養2週且預計再1週即可回歸的傷勢考驗，她依然展現強大韌性，誓言在亞運舞台上勇敢證明自己，絕不留下任何遺憾。

回憶起與卡巴迪結緣的起點，陳詩涵笑稱這完全是一場「好奇心驅使」的抉擇。國一時，能文能武的她必須在音樂比賽與體育練習中做出決定，最終她選擇了從未聽說過的卡巴迪。未料訓練第一天的夜訓就迎來震撼教育，身材瘦弱如竹竿的她直接被安排推大卡車輪胎，教練當時甚至認為她撐不過一天、隔天絕不會再來。然而，陳詩涵憑藉不服輸的執著，第二天依然準時報到，並在一次次成功得分與擒拿的技術成就感中，深深愛上這項高強度運動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲女子卡巴迪代表隊陳詩涵。（圖／記者李毓康攝）

▲女子卡巴迪代表隊陳詩涵。（圖／記者李毓康攝）

「我國一時曾在海星高中的宣傳影片裡說過，我以後要為國爭光。沒想到6年之後，我真的進到了國訓中心。」陳詩涵感性表示。上一屆亞運中華隊以1分之差奪銀的憾事，更激發了她自我證明的鬥志。18歲剛踏入國家隊時，面對陣中相處長達12年的資深學姐們，她坦言最初因輩分與高壓環境而感到緊張害怕，但經過不斷磨合，如今已與教練、學姐打成一片，家人也從起初不捨她到國訓中心被「關起來」受訓，轉為全力支持。

雖然目前因腳踝韌帶撕裂傷高掛免戰牌，但陳詩涵的復健進度良好，確定能趕上亞運賽事。她透露自己私底下其實很愛哭、心思細膩，但在這段最關鍵的集訓期，她學會了將淚水轉化為勇敢前行的動力。「我已經在這裡練了一年多，目標就是要勇敢打出來。如果因為害怕而退縮，那就太可惜了。」

關鍵字： 卡巴迪亞運陳詩涵體育故事逆襲之路

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

姆巴佩20球封神！世足史第2人　一戰狂刷4大紀錄

姆巴佩20球封神！世足史第2人　一戰狂刷4大紀錄

快訊／姆巴佩先踢飛12碼再救贖！轟第8球追平梅西　法國殺進4強

快訊／姆巴佩先踢飛12碼再救贖！轟第8球追平梅西　法國殺進4強

「這角度怎麼進的？」姆巴轟死角踢穿摩洛哥　神仙球引爆全場

「這角度怎麼進的？」姆巴轟死角踢穿摩洛哥　神仙球引爆全場

FIFA首席裁判官親上火線回應阿埃爭議判決：犯規就是犯規！

FIFA首席裁判官親上火線回應阿埃爭議判決：犯規就是犯規！

哈蘭德8強賽前示弱！狂喊「挪威很難贏」　把壓力全甩給英格蘭

哈蘭德8強賽前示弱！狂喊「挪威很難贏」　把壓力全甩給英格蘭

世足8強恐改期！英格蘭對決挪威碰上「極端天氣」　FIFA備戰應變

世足8強恐改期！英格蘭對決挪威碰上「極端天氣」　FIFA備戰應變

梅西下一個瘋狂紀錄！挑戰塵封68年世界盃神話

梅西下一個瘋狂紀錄！挑戰塵封68年世界盃神話

黎明史魯齊宣布退出選秀！TPBL選秀剩下28人

黎明史魯齊宣布退出選秀！TPBL選秀剩下28人

姆巴佩罕見軟腳！世界盃8強錯失12碼　複製本澤馬12年前魔咒

姆巴佩罕見軟腳！世界盃8強錯失12碼　複製本澤馬12年前魔咒

27歲就踢20場世界盃！姆巴佩打破44年神紀錄　追平法國傳奇

27歲就踢20場世界盃！姆巴佩打破44年神紀錄　追平法國傳奇

【哈蘭德也受不了】挪威2.5小時閃電搬飯店！　再架黑網防英媒偷戰術

熱門新聞

姆巴佩20球封神！世足史第2人　一戰狂刷4大紀錄

快訊／姆巴佩先踢飛12碼再救贖！轟第8球追平梅西　法國殺進4強

「這角度怎麼進的？」姆巴轟死角踢穿摩洛哥　神仙球引爆全場

FIFA首席裁判官親上火線回應阿埃爭議判決：犯規就是犯規！

哈蘭德8強賽前示弱！狂喊「挪威很難贏」　把壓力全甩給英格蘭

世足8強恐改期！英格蘭對決挪威碰上「極端天氣」　FIFA備戰應變

讀者回應

﻿

熱門新聞

1姆巴佩上演救贖之戰！法國殺進4強

2姆巴佩20球封神！世足史第2人

3「這角度怎麼進的？」姆巴轟死角踢穿摩洛哥　

4FIFA回應阿埃爭議：犯規就是犯規！

5哈蘭德8強賽前示弱！狂喊「挪威很難贏」

最新新聞

1世足翻轉人生！門神回家爽翻天

2名宿放話：沒人能擋法國進決賽

3姆巴佩賽後一句「路還很長」藏冷靜

4史無前例！姆巴佩獨造100球神紀錄

5洋基沉睡火力甦醒！痛擊美東龍頭

熱門快報

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

買潛艦送哈蘭德？加拿大總理當面挖角　挪威首相笑答：不賣！

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

哈蘭德「梅開二度」率挪威闖32強　維京划船應援太震撼　下場決戰姆巴佩登世足必看

【中信兄弟涼水祭爆爭議】啦啦隊女神衣宸遭「水槍噴臉」罕見動怒

世界盃最狂翻盤！埃及2球領先遭逆轉氣瘋　爆發6黃1紅大亂鬥

陳意涵16歲就看五月天　鍾欣凌補「我40歲」逗笑阿信

【中信兄弟涼水祭爆爭議】啦啦隊女神衣宸遭「水槍噴臉」罕見動怒

明「天氣很好」為何放颱風假？巴威強風雨轟北部　氣象署解答

【4人30秒救1命】機車倒地燒成火球！一票人助脫困 網淚喊：都是真英雄

周杰倫自豪幫忙求婚太會set　昆凌拍肚誇誇Chou導
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366