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王彥程追星成功！見娜璉秒變害羞粉絲　網笑：比投球還緊張

▲韓華鷹公開王彥程追星娜璉花絮。（圖／韓華鷹Youtube/@HanwhaEagles_official）
▲想到即將見到偶像娜璉，王彥程嘴角壓不下來。（圖／韓華鷹Youtube@HanwhaEagles_official，下同）

記者林懿捷／綜合報導

效力韓國職棒韓華鷹的台灣左投王彥程，近日迎來比站上投手丘還難忘的一天。身為韓國人氣女團TWICE的11年資深粉絲，日前隨隊作客LG雙子時，終於等到與成員娜璉近距離見面的機會，不僅成功拿到親筆簽名，還如願合照。韓華鷹官方也公開當天幕後花絮，讓球迷看見他化身害羞小粉絲的模樣。

▲韓華鷹公開王彥程追星娜璉花絮。（圖／韓華鷹Youtube/@HanwhaEagles_official）
▲王彥程特地搭計程車到快閃店購買娜璉的專屬娃娃「Navely」。

為了這次追星，王彥程可說是做足功課。他利用賽前空檔獨自搭車前往TWICE快閃店，特地買下娜璉的代表娃娃，希望能請偶像親筆簽名。回到球場後，他不停整理頭髮、反覆練習韓文自我介紹，嘴裡一直默念自己是支持11年的ONCE，緊張又期待的模樣全被鏡頭拍下，就連隊友也忍不住一路虧他。

▲韓華鷹公開王彥程追星娜璉花絮。（圖／韓華鷹Youtube/@HanwhaEagles_official）
▲見偶像前的外貌檢查是一定要的。

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真正見到娜璉後，平時在投手丘上沉著的王彥程瞬間變得超級靦腆，不但不太敢直視偶像，雙手也不知道該往哪裡擺，鼓起勇氣用練習許久的韓文自我介紹，接著開心拿出事前準備的娃娃，成功獲得娜璉的簽名。

▲韓華鷹公開王彥程追星娜璉花絮。（圖／韓華鷹Youtube@HanwhaEagles_official）
▲娜璉在娃娃上簽名，王彥程既緊張又興奮。

面對王彥程的熱情，親切的娜璉不僅在娃娃上留下親筆簽名，還寫下「WANG」，並與他一起開心合照與自拍。整個過程中，王彥程嘴角始終沒有放下，臉上掛著藏不住的笑容，宛如追星成功的少年，也成為影片中最逗趣的一幕。

▲韓華鷹公開王彥程追星娜璉花絮。（圖／韓華鷹Youtube@HanwhaEagles_official）
▲圓夢成功的王彥程，一度腿軟靠在牆上，笑翻眾人。

圓夢後的王彥程激動到滿頭大汗、頭髮全亂，走出休息室後不停深呼吸，看到手機裡的合照忍不住歡呼，直呼自己真的做到了；粉絲笑說，好像比拿下生涯首勝還要開心，直呼「比比賽還緊張」、「全程姨母笑」、「好像參加簽售會的我」，也有人笑說，如果未來換子瑜來開球，「彥程恐怕會緊張到暈到」，可愛的模樣笑翻眾人。

▼王彥程在IG開心的向大家分享追星成功的喜悅。▲韓華鷹公開王彥程追星娜璉花絮。（圖／韓華鷹Youtube@HanwhaEagles_official）

關鍵字： 韓華鷹王彥程娜璉TWICEONCEKBO

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