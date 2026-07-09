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場上心理醫生！莊雅涵「粉紅大象」口誤安撫學妹、轉換心境衝金

▲女子卡巴迪代表隊副隊長莊雅涵。（圖／記者李毓康攝）

▲女子卡巴迪代表隊副隊長莊雅涵。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡厚瑄／高雄報導

距離名古屋亞運開幕倒數剩不到3個月，中華隊各項目代表隊近期如火如荼備戰中，上次在杭州亞運奪下銀牌的女子卡巴迪代表隊，這次由亞運「三朝元老」莊雅涵擔任副隊長，總教練蔡威暘給予她高評價，透露曾在高張力決賽中看到她頂著壓力用「粉紅大象」來安撫哭泣學妹，而莊雅涵受訪時卻不好意思地自己爆料，其實那是一次口誤啦。

去年卡巴迪世界盃與強權印度激戰至最後一刻，中華女子卡巴迪代表隊最終惜敗奪銀，總教練蔡威暘透露，當時陣中資深學姐扮演著關鍵的領導角色，副隊長莊雅涵更在場上兼任「心理醫生」，那時候在決賽中，有學妹因目睹對手受傷而產生恐懼落淚，莊雅涵在緊繃的爭冠時刻，仍能主動幽默安撫學妹以分散注意力，這種跨世代的經驗傳承與默契，是維持防線穩定的核心力量。

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首次參與國際賽的學妹在休息區目睹對手手部嚴重骨折而當場嚇哭，剛被替換下場的莊雅涵隨即上前關懷，不過她笑說，原本是想引導其轉移注意力，卻因自身過度緊張而出現口誤。

「我腦中突然閃現運動心理學的白熊效應。白熊效應是說叫你不要去想一隻白色的熊，我們腦中反而會去想。我本來要跟她說『你現在不要想一隻白色的熊』，結果我很緊張，脫口而出『你現在不要想一隻粉紅色的大象！』然後我就一直重複『大象！大象！』。其實我在安慰她時，我自己手也在那邊抖。」不過有了這段搞笑的插曲，也成功讓學妹調整呼吸、冷靜情緒，最後以更好的狀態重返球場。

▲女子卡巴迪代表隊莊雅涵。（圖／記者李毓康攝）

▲女子卡巴迪代表隊莊雅涵。（圖／記者李毓康攝）

這群並肩作戰長達12年的代表隊核心成員，近年在國際賽場屢創佳績，包含2018年雅加達亞運奪銅、2022年亞運奪銀，以及2025年世界盃再摘銀，身為陣中「三朝元老」的莊雅涵，談到這次亞運備戰直言對團隊進攻相當有信心，「上一屆繳出蠻漂亮的成績單，我們這一屆有針對防守，尤其是上屆做得不足的部分來做更多的補強，所以，這一屆的防守，我認為已經比上一屆進步更多，也期待自己在防守上可以展現出跟進攻一樣水準。」

參加亞運已經第三次，莊雅涵認為自己最大的不同就在心態，「卡巴迪帶給我一個很重要的價值，是它讓我認為我自己是一個很有價值的人，帶給我極大的成就感。這一屆我的心態放得比較輕鬆，學會從低潮中突破自己，這是一個從低潮到成長、再到進步的良性循環。」

提到這屆名古屋亞運將以金牌為目標，莊雅涵坦言絕對會有壓力，「但我選擇保持平常心，把最好的練習在亞運舞台展現出來。」

關鍵字： 亞運卡巴迪中華隊名古屋莊雅涵

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