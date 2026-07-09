黑田博樹要來了！200勝傳奇名投現身台中洲際　四國菁英賽星光升級

洋基時期的黑田博樹。(圖／達志影像／美聯社)



記者胡冠辰／綜合報導

曾橫跨日本職棒、美國職棒，生涯累積200場勝投的日本傳奇投手黒田博樹，將於7月10日、11日受邀出席「中國信託2026年四國菁英棒球對抗賽」開幕系列活動，不但將與臺中市政府、賽事贊助商中國信託共同擔任開球嘉賓 ，更將透過舉行棒球訓練營及球星分享會，將多年累積的國際棒球經驗傳承給年輕世代球員，為今年賽事再添國際級亮點。

黒田博樹是亞洲棒壇最具代表性的投手之一，職業生涯效力日本職棒廣島東洋鯉魚隊，以及美國職棒洛杉磯道奇、紐約洋基等隊伍，在日、美職棒合計拿下200場勝投，不僅以穩定控球與沉著球風聞名，更被譽為兼具實力與職業精神的典範，至今仍深受全球棒球迷喜愛。

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黒田博樹此次受邀來臺，主辦單位將分別在7月10日與11日安排「棒球訓練營」及「棒球分享會」兩項交流行程，希望將自身多年征戰日本、美國職棒的經驗與觀念分享給台灣年輕選手，協助基層球員拓展國際視、提升競技能力，展現棒球世代傳承的要精神。

兩場活動皆為非公開行程，將以培育青年球員為核心目標。11日晚間，黒田更將與賽事贊助商中國信託共同進行雙開球儀式，為賽事揭開序幕。

「中國信託2026年四國菁英棒球對抗賽」集結四支高水準勁旅，包括美國NCAA明星隊、日本大學

明星隊、 韓國大學明星隊 ，以及地主U23世界盃中華培訓隊。

其中，美國隊遴選全美頂尖大學好手組成，陣中包括曾入選美國國家隊體系的投手Ryan McPherson，以及2024年U18世界盃金牌成員Trent Grindlinger、Nico Partida等潛力新星，另有美國大學棒壇備受矚目的Aidan King、Anthony Pack Jr.、Luke Harrison等球員，展現強大競爭力。

日本隊同樣星光熠熠，擁有被譽為本世代最具潛力投手之一的青山學院大學右投鈴木泰成，集訓期間吸引日本職棒12支球團球探到場關注；青山學院大學主戰捕手渡部海也被視為今年日職選秀熱門人選，讓本屆賽事充滿濃厚的職棒選秀觀察價值。

中國信託2026年四國菁英棒球對抗賽將於7月11日至7月15日在臺中洲際棒球場盛大舉行，由美國NCAA明星隊、日本大學明星隊、韓國大學明星隊及地主U23世界盃中華培訓隊共同角逐冠軍。

除了能近距離欣賞世界各國頂尖大學棒球好手同場競技，更有機會見證日本傳奇投手黒田博樹親臨現場，共同感受國際棒球魅力。

賽事門票現正於拓元售票系統（https://tixcraft.com/activity/detail/26_wcbc）販售中，歡迎全台球迷踴躍進場，共同迎接這場夏季棒球盛宴。