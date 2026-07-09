電音天王改編哈蘭德16歲饒舌爆紅MV！ 本人笑問：我算出道囉？

實習記者陳鈺唐／綜合報導

挪威球星哈蘭德（Erling Haaland）16歲拍攝的饒舌MV《Kygo Jo》因世界盃再度翻紅。挪威電音天王Kygo先前承諾，只要他在16強對巴西進球，就將歌曲改編成House版本；哈蘭德最終梅開二度率隊挺進8強，Kygo也兌現承諾推出新版。哈蘭德分享新歌時還幽默笑問：「這是不是代表我算出道囉？」

《Kygo Jo》拍攝於2016年，由當時年僅16歲的哈蘭德與好友波泰姆（Erik Botheim）以及桑德伯格（Erik Tobias Sandberg）組成「Flow Kingz」共同錄製，哈蘭德當時以藝名「Lyng」擔任主唱。

隨著哈蘭德成長為世界足壇頂級球星，這支充滿青春回憶的饒舌MV也被球迷重新挖出，目前YouTube觀看次數已累積超過1900萬次，成為網路熱門話題。

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挪威16強賽面對巴西前，凱戈公開表示，只要哈蘭德能夠取得進球，就會親自製作《Kygo Jo》的House混音版本。結果哈蘭德不僅達成條件，更單場攻進2球，幫助挪威擊敗巴西闖進8強，也讓凱戈必須履行自己的承諾。

凱戈隨後正式發布《Kygo Jo（feat. Lyng）- Kygo Remix》，並在Instagram寫下，「As promised（如約而至）。」哈蘭德本人也第一時間轉發新歌，開心表示，「Made it moment! Thanks, @kygomusic。這是不是代表我現在正式成為一名藝人了？」幽默回應自己年少時期的作品正式推出。

從16歲與好友玩票性質的饒舌作品，到如今隨著世界盃進球被國際知名DJ重新製作，《Kygo Jo》意外成為哈蘭德足球之外的另一段傳奇，球迷也笑稱，這位世界級球星根本是「被足球耽誤的饒舌歌手」。

▲哈蘭德（Erling Haaland）。（圖／達志影像／美聯社）