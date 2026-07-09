梅西下一個瘋狂紀錄！挑戰塵封68年世界盃神話

▲梅西（Lionel Messi）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

阿根廷隊長梅西（Lionel Messi）在2026世界盃持續改寫歷史，目前已攻進8球，率領衛冕軍闖進8強，西班牙《馬卡報》指出，這位39歲球王下一個挑戰目標，將是法國傳奇方丹（Just Fontaine）於1958年締造、單屆世界盃13球的歷史紀錄。

迎來生涯第6度世界盃之旅的梅西，本屆至今已攻下8球，不僅刷新世界盃歷史累積21球的紀錄，也將連續世界盃進球場次推進至9場，16強面對埃及時，他攻進關鍵追平球，再次展現決定比賽的能力。

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《馬卡報》以「梅西的下一個瘋狂目標」形容這位阿根廷球星，並指出，外界過去普遍認為方丹在1958年瑞典世界盃締造的單屆13球紀錄幾乎無人能破，如今梅西已逐漸接近這項被視為「不可能打破」的紀錄。

報導也提到，若梅西本屆沒有罰失2次12碼，他目前甚至有機會累積10球，不過，若想超越方丹的13球紀錄，阿根廷接下來最多3場比賽中，梅西仍需至少攻進5球。

對於外界關注個人紀錄，梅西則維持一貫態度表示，「我踢球不是為了創造自己的紀錄，而是希望能讓我的隊友感到高興。」