道奇開賽寇爾連兩球敗光ABS挑戰權　羅伯斯不追究：沒有必要特地討論

▲Alex Call。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇9日在主場4比3險勝洛磯，順利拿下系列賽勝利，不過道奇開賽不久就出現罕見狀況，寇爾（Alex Call）在首局連續兩次提出ABS挑戰失敗，讓球隊一口氣失去挑戰權，總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後則表示不會追究。

道奇首局取得3分領先，2出局後攻佔一、二壘，原本仍有擴大比分的機會，不過寇爾從打席第2球開始，連續兩球提出自動好壞球系統（ABS）挑戰，結果都以失敗收場，導致道奇在比賽才剛開始就把挑戰權從2次用到歸零，當下羅伯斯表情明顯嚴肅，隊友們也只能露出苦笑。

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Bad Call.



Alex Call wastes both Dodgers challenges in his 1st AB in the 1st inning. pic.twitter.com/KLRFDSSYFl — Rob Friedman (@PitchingNinja) July 9, 2026

賽後有媒體問到，是否有針對ABS挑戰失敗一事和寇爾談過，羅伯斯表示：「沒有，沒有談，那真的是非常少見、例外的情況；平常來說，他對那種判定非常值得信賴，也很準確，所以我認為，沒有必要特地因為這件事去討論。」

儘管過程並不輕鬆，道奇最終仍守住勝利，驚險擊敗國聯西區墊底的洛磯；羅伯斯也坦言，球隊必須避免再讓比賽因自身失誤變得複雜。

「我不喜歡像昨天那樣，因為自己的失誤把比賽送給對手的局面，在大聯盟要贏球，無論面對什麼對手都真的很困難，對手是誰並不重要；這是一個艱難的系列賽，但能夠贏下來，我很高興。」