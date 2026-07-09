韋蘭德退休沒先告訴「接班人」！　史庫柏笑喊：我還是很失望

Verlander didn't tell Skubal his decision when he told rest of team, because it was Skubal's start day: "He found out second-hand and he was mad at me."



"Were you really mad or kinda mad?"



Skubal from back of room: "I’m still disappointed."



JV: "Disappointed — even worse."???????? pic.twitter.com/wcpP5qwBcU — 97.1 The Ticket: (@971theticketxyt) July 8, 2026

實習記者陳鈺唐／綜合報導

老虎隊傳奇右投韋蘭德（Justin Verlander）宣布，將在2026年球季結束後正式退休，為長達21年的大聯盟生涯畫下句點。不過在他向隊友透露這項重大決定時，卻唯獨沒有第一時間告訴陣中王牌史庫柏（Tarik Skubal），兩人在記者會上的逗趣互動也成為另一大焦點。

韋蘭德透露，自己告知隊友退休決定時，並沒有提前向史庫柏透露，原因是當天正好輪到對方先發，「我沒有告訴他，因為那天是他的登板日。他是從別人口中知道的，然後他就生我的氣了。」

現場記者隨後轉頭詢問史庫柏，「你是真的很生氣，還是有一點生氣？」沒想到坐在後方的史庫柏立刻插話回應，「我到現在還是很失望。」韋蘭德聽完也笑說，「失望啊，那更糟糕。」引發現場一片笑聲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這段玩笑般的互動，也展現老虎兩個世代王牌之間的特殊情誼。韋蘭德2004年以選秀榜眼加盟老虎，2006年拿下美聯新人王，並在2011年以24勝、防禦率2.40、250次三振，同時抱回美聯賽揚獎與年度MVP，成為底特律的招牌人物。

多年後，史庫柏接棒成為老虎新一代王牌，2024年不僅包辦美聯投手三冠王，也收下生涯首座美聯賽揚獎，隔年再度延續宰制力，完成賽揚獎二連霸。從韋蘭德到史庫柏，兩人也象徵著老虎隊王牌火炬的傳承。

談到退休決定，韋蘭德表示自己不希望被紀錄或數字推著離開，而是等待棒球告訴他時機，「過去幾個月，我意識到那個時刻到了。」

從當年的老虎王牌，到如今看著下一位賽揚強投撐起球隊門面，韋蘭德最後一季除了告別，也像是完成另一種形式的傳承。

▲老虎隊兩大賽揚王牌。（圖／達志影像／美聯社）