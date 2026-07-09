佐佐木朗希挨兩轟無緣勝投　羅伯斯看見轉變：他有自信了

▲佐佐木朗希6局失3分無緣勝投 羅伯斯看見關鍵轉變：從他身上感受到自信。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇自責分率5.33的佐佐木朗希，9日主場先發出戰科羅拉多洛磯，雖然前3局遭遇亂流、被敲2轟失掉3分，但他隨後及時回穩，最終主投6局失3分退場；道奇最後以4比3險勝洛磯，不過佐佐木無緣收下睽違7場出賽的勝投。

此役佐佐木朗希用78球完成6局投球，被敲4支安打、失3分，送出5次三振；首局道奇打線就給予3分火力支援，不過他在2局上挨了2發全壘打失掉2分，3局上再失1分遭追平。

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所幸他沒有讓比賽失控，從第4局開始找回節奏，連續3局讓洛磯打線無功而返，在記分板上掛出3個零。

Quick hands from Roki Sasaki pic.twitter.com/A4IngsUVvj — Dodgers Nation (@DodgersNation) July 9, 2026

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後談到佐佐木朗希的內容時，特別點出這場比賽的意義，「這場投球內容所代表的意義非常重大，能看到他在場上競爭的樣子很好。」

「雖然在那個時間點，也就是他退場時已經失了3分，但他完成了那一局；而且我認為，從他走下投手丘時的態度中，可以看得出他的自信，對朗希來說，這真的是一場很好的登板。」

佐佐木朗希本季轉戰大聯盟後備受期待，但上半季表現起伏不小，前16場登板累積3勝5敗、防禦率5.33；羅伯斯坦言，佐佐木目前仍欠缺穩定性，但他也認為這位年輕右投正在持續進步。

「他還有成長空間，毫無疑問，5月的他非常出色。」羅伯斯表示，「我認為他正持續成長，也持續學習這個聯盟；最重要的是，我認為他也持續在了解自己，而且我認為他正在改善。」