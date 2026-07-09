運動雲

>

佐佐木朗希痛失勝投仍有收穫　挨兩轟自責「都是失投」：不能滿意

▲佐佐木朗希。（圖／路透）

▲佐佐木朗希。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇日籍投手佐佐木朗希9日在主場迎戰洛磯先發登板，主投6局被敲4安打、失3分，另有5次三振與1次四壞保送，退場時雙方平手，無緣拿下勝投。

道奇最終以4比3擊敗洛磯，佐佐木朗希雖未添勝投，仍以後段回穩的投球內容，為球隊保住反攻契機。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此役佐佐木朗希開賽狀況不俗，首局僅用6球就讓洛磯打線3上3下，不過第2局他連續被敲出2發陽春全壘打，單局失掉2分；第3局又再失1分，讓道奇原本3分領先很快被追成3比3平手。

談到挨轟的兩球，佐佐木朗希賽後坦言，「兩球都是失投，我覺得是該被打而被打了。」

他也表示，從整體數據來看，自己仍有許多需要修正之處，「從比賽數字來看，能讓人滿意的部分很少，配球等方面也出現了課題，所以我認為必須把品質再提升上去。」

儘管前3局失掉3分，佐佐木朗希並未讓局面繼續擴大；第4局起他連續3局無失分，成功壓制洛磯打線，也避免球隊在中段陷入落後，最終他用78球完成6局任務，把比賽交給牛棚接手。

佐佐木朗希賽後也提到，雖然結果仍稱不上理想，但身體狀況與投球感覺正在逐漸回到軌道，「雖然是逐步的，但我確實有狀況正在變好的感覺。」

他進一步說，「我有感覺到狀況正在變好，就表現來說，我覺得目前能拿出來的東西，應該都已經展現出來了。」

關鍵字： 洛杉磯道奇MLB棒球大谷翔平佐佐木朗希

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

C羅心碎返國不見球迷！「全身黑」直奔私人飛機　葡國足協釀換血

C羅心碎返國不見球迷！「全身黑」直奔私人飛機　葡國足協釀換血

梅西想勸架竟遭埃及教練怒飆Fk you　還比手勢嗆「比賽被偷」

梅西想勸架竟遭埃及教練怒飆Fk you　還比手勢嗆「比賽被偷」

哈蘭德也受不了！挪威2.5小時閃電搬飯店　再架黑網防英媒偷戰術

哈蘭德也受不了！挪威2.5小時閃電搬飯店　再架黑網防英媒偷戰術

哈蘭德開啟世界盃「地獄模式」！　對手平均戰力高居本屆第一

哈蘭德開啟世界盃「地獄模式」！　對手平均戰力高居本屆第一

世足8強震撼彈！摩洛哥「進球王」賽巴里傷退　復仇法國夢遭重擊

世足8強震撼彈！摩洛哥「進球王」賽巴里傷退　復仇法國夢遭重擊

快訊／韋蘭德宣布季後退休！21年傳奇生涯畫下句點

快訊／韋蘭德宣布季後退休！21年傳奇生涯畫下句點

震撼彈！內馬爾驚傳考慮高掛球鞋　15年森巴戰袍換不回應有肯定

震撼彈！內馬爾驚傳考慮高掛球鞋　15年森巴戰袍換不回應有肯定

梅西最強後盾來了？　維德角爆紅門將沃齊尼亞傳將加盟邁阿密國際

梅西最強後盾來了？　維德角爆紅門將沃齊尼亞傳將加盟邁阿密國際

阿根廷爭冠足協卻爆「洗錢疑雲」　FBI出手查84億金流　

阿根廷爭冠足協卻爆「洗錢疑雲」　FBI出手查84億金流　

披國旗喊「從未失去信念」　阿根廷男慶晉8強數分鐘後遭石砸死

披國旗喊「從未失去信念」　阿根廷男慶晉8強數分鐘後遭石砸死

曼哈頓37層高樓「鋼柱爆裂」 恐坍塌急封街撤離疏散民眾

熱門新聞

C羅心碎返國不見球迷！「全身黑」直奔私人飛機　葡國足協釀換血

梅西想勸架竟遭埃及教練怒飆Fk you　還比手勢嗆「比賽被偷」

哈蘭德也受不了！挪威2.5小時閃電搬飯店　再架黑網防英媒偷戰術

哈蘭德開啟世界盃「地獄模式」！　對手平均戰力高居本屆第一

世足8強震撼彈！摩洛哥「進球王」賽巴里傷退　復仇法國夢遭重擊

快訊／韋蘭德宣布季後退休！21年傳奇生涯畫下句點

讀者回應

﻿

熱門新聞

1C羅返國不見球迷！直奔私人飛機

2梅西想勸架竟遭埃及教練怒飆Fk you！

3哈蘭德受不了！挪威2.5小時閃電搬飯店

4挪威闖8強卻迎「世界盃最地獄之路」

5世足8強震撼彈！摩洛哥「進球王」賽巴里傷退

最新新聞

1卡巴迪萬能副隊長！莊雅涵兼心理醫生

2柯爾：洋基不夠格爭第一

3電音天王改編哈蘭德16歲饒舌爆紅MV！

4佐佐木朗希痛失勝投仍有收穫

5梅西下一個瘋狂紀錄！挑戰68年神話

熱門快報

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

【強風吹不倒珠珢】裙子差點起飛　舞台表演依舊穩住超專業！

「像被全世界逼退！」C羅爆發吐怨氣　回嗆酸民：我不會被遺忘

C羅最後一舞夢碎卻無隊友擁抱　20年世足無緣大力神盃　諸神黃昏只剩梅西

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

蹦闆直播喊：我沒被拘提！　下秒突中斷...證實已到案

【媽媽會封鎖小孩LINE】家寧妹庭上爆料　家寧一聽笑出來

郭碧婷曝女兒超黏向佐　嬰兒時被他抱一臉得意

買潛艦送哈蘭德？加拿大總理當面挖角　挪威首相笑答：不賣！

記者去李珠珢趕場遲到了　李多慧調皮：問題我不聽XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366