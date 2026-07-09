佐佐木朗希痛失勝投仍有收穫　挨兩轟自責「都是失投」：不能滿意

▲佐佐木朗希。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇日籍投手佐佐木朗希9日在主場迎戰洛磯先發登板，主投6局被敲4安打、失3分，另有5次三振與1次四壞保送，退場時雙方平手，無緣拿下勝投。

道奇最終以4比3擊敗洛磯，佐佐木朗希雖未添勝投，仍以後段回穩的投球內容，為球隊保住反攻契機。

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此役佐佐木朗希開賽狀況不俗，首局僅用6球就讓洛磯打線3上3下，不過第2局他連續被敲出2發陽春全壘打，單局失掉2分；第3局又再失1分，讓道奇原本3分領先很快被追成3比3平手。

談到挨轟的兩球，佐佐木朗希賽後坦言，「兩球都是失投，我覺得是該被打而被打了。」

"I feel like I need to work on off-speed pitches, especially. If I had better stuff right there, I think I would be able to pitch a little easier."



Roki Sasaki (6.0 IP, 4 H, 3 ER, BB, 5 K, 78 P) talks with the media after the #Dodgers defeat the Rockies, 4-3. pic.twitter.com/utNyk6RFhy — SportsNet LA (@SportsNetLA) July 9, 2026

他也表示，從整體數據來看，自己仍有許多需要修正之處，「從比賽數字來看，能讓人滿意的部分很少，配球等方面也出現了課題，所以我認為必須把品質再提升上去。」

儘管前3局失掉3分，佐佐木朗希並未讓局面繼續擴大；第4局起他連續3局無失分，成功壓制洛磯打線，也避免球隊在中段陷入落後，最終他用78球完成6局任務，把比賽交給牛棚接手。

佐佐木朗希賽後也提到，雖然結果仍稱不上理想，但身體狀況與投球感覺正在逐漸回到軌道，「雖然是逐步的，但我確實有狀況正在變好的感覺。」

他進一步說，「我有感覺到狀況正在變好，就表現來說，我覺得目前能拿出來的東西，應該都已經展現出來了。」