FIFA首席裁判官親上火線回應阿埃爭議判決：犯規就是犯規！

▲國際足總（FIFA）首席裁判官柯里納（Pierluigi Collina）出面回應判罰爭議。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳鈺唐／綜合報導

世界盃16強阿根廷與埃及之戰出現多次爭議判決，引發外界熱議，埃及總教練哈桑（Hossam Hassan）賽後也公開質疑裁判執法。對此，國際足總（FIFA）首席裁判官柯里納（Pierluigi Collina）親自回應，強調世界盃裁判團隊保持完全獨立，「沒有人能聲稱FIFA裁判部門受到任何人的影響。」

針對該場比賽的判罰爭議，柯里納說明，VAR介入標準始終一致，每一顆進球產生後，VAR都會檢查整個進攻過程，只要發現犯規並影響進球，就會建議主裁判到場邊觀看重播，並不會受到犯規位置或時間間隔限制。

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柯里納以阿根廷進球前的攻勢為例，埃及中場阿提亞（Marwan Attia）踩到阿根廷後衛馬丁尼茲（Lisandro Martinez）的腳，他表示「犯規就是犯規，如果主裁判在場上沒有看到，VAR就可以介入。」

至於比賽尾聲另一個爭議，薩拉赫（Mohamed Salah）與「小蜘蛛」阿爾瓦雷斯（Julian Alvarez）在肢體接觸，柯里納表示，主裁判與VAR都認定攻防屬於正常足球碰撞，「防守球員先碰到球，之後發生正常身體接觸，並不構成犯規。」

本屆世界盃因擴軍賽制，16強結束後已完成96場比賽，比2022年卡達世界盃同期增加約50%。柯里納表示，整體而言對裁判團隊表現感到滿意，但也坦言短時間內進行大量比賽，難免會有部分情況不如預期。

「關於判決的建設性討論，永遠都是足球的一部分。」柯里納說道，不過毫無根據的指控並不應存在於這項運動中，因為這可能讓裁判甚至家人面臨威脅。

柯里納強調，所有比賽官員都會盡力做出最正確的判斷，FIFA裁判部門不會受到外界干涉，「即使是國際足總主席因凡蒂諾（Gianni Infantino）也一樣。」

柯里納最後坦言，足球比賽部分判決仍存在主觀判斷空間，也難免引起不同聲音，但他強調，本屆世界盃裁判團隊始終依照一致標準執法，對目前判罰尺度與VAR執行情況感到滿意。