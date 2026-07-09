從沒想過能淘汰巴西！哈蘭德曝8強唯一目標：只想純粹享受踢球

▲哈蘭德稱擊敗巴西，並不在他的人生清單上。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

美加墨世界盃最大冷門！挪威奇蹟般擊敗「森巴軍團」巴西，成功闖進8強。挪威當家神鋒哈蘭德（Erling Haaland）受訪談到此話題時難掩震撼，直言這場史詩級的勝利「感覺超不真實」，並點出雙方背負的群眾壓力差異，是造就這場大爆冷的關鍵。

賽前一句話喊話定調 挪威卸下包袱創奇蹟

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面對奪冠大熱門巴西，挪威全隊展現出驚人的抗壓性。哈蘭德透露，自己在開賽前特地向全隊喊話：「無論發生什麼事，就是微笑、享受當下，活在這一刻，因為我們已經盡力了。」這種卸下包袱的輕鬆心態，讓挪威球員在場上不僅能專注踢球，更成功發揮出最佳實力一路殺進8強，連哈蘭德自己都笑說：「擊敗巴西並晉級，這根本不在我的人生清單上。」

"It still doesn't feel real... I could never think of this happening."



Erling Haaland after Norway's win over Brazil ????????????



(Via @ErlingHaaland) pic.twitter.com/Kd33SUqYYe — Bleacher Report (@BleacherReport) July 9, 2026

2億人的沉重期盼，成森巴軍團致命傷

這場比賽的勝負分水嶺，哈蘭德精闢點出，巴西國家隊背負著全國約2億人的殷切期盼，「要滿足這麼多巴西人對贏球的渴望，一點都不簡單，所以壓力全都在他們那邊，而你今天在場上也確實看出來了。」對比巴西隊的沉重步伐與無法忽視的國民期待，挪威隊以挑戰者的姿態純粹地享受足球，最終成功在這場心理博弈與戰術對決中雙贏突圍。

震驚足壇的不可思議 神鋒賽後只想「好好睡一覺」

這場被視為「以下克上」的經典戰役，不僅讓全球體育媒體與社群瞬間沸騰，也為挪威足球史寫下最輝煌的一頁。回顧賽果，見慣大風大浪的哈蘭德依舊覺得不可思議，坦言這一切真的太瘋狂，從沒想過能打敗巴西晉級，他也直言：「現在我們進入了八強了，就放下重擔，純粹地享受踢球」。