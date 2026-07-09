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PCA連2季20轟20盜寫小熊隊史紀錄　教頭盛讚：他正在追隨偉大

▲「PCA」連續2季至少20轟、20盜，成為小熊隊史第3人。（圖／達志影像／美聯社）

▲「PCA」連續2季至少20轟、20盜，成為小熊隊史第3人。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳鈺唐／綜合報導

小熊明星外野手「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）9日（台灣時間）客場面對金鶯持續展現火燙手感，單場炸裂雙響砲，帶動小熊全隊敲出5發全壘打，終場以9比7帶走勝利。PCA也完成連續2季至少20轟、20盜的壯舉，成為小熊隊史第3位達成此紀錄的球員。

阿姆斯壯3局上面對金鶯先發克雷默（Dean Kremer），在球數絕對落後情況下，成功逮中一顆偏低的指叉球，一棒將球送上右外野看台，炸裂本季第20轟。5局上他再度鎖定指叉球開轟，完成本季第2次單場雙響砲，本季全壘打數推進至21支。

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這場比賽也讓阿姆斯壯本季累積至少20轟、23盜，繼去年後再次完成20轟20盜，加入索沙（Sammy Sosa）、桑柏格（Ryne Sandberg）行列，成為小熊隊史唯三連續2季達標的球員。

更驚人的是，阿姆斯壯去年僅花73場比賽達成20轟20盜，創下小熊隊史最快紀錄；今年則在第92場完成，隊史最快前2名都由他包辦。他也成為繼索利安諾（Alfonso Soriano）2002、2003年後，首位連續2年明星賽前達成20轟20盜的大聯盟球員。

面對外界不斷提起歷史紀錄，阿姆斯壯本人相當冷靜，「我沒有什麼反應，因為我還有很多棒球要打。」

小熊總教練康塞爾（Craig Counsell）則盛讚，「他的生涯仍非常年輕，但他正在完成那些偉大球員曾經做到的事情。看到他的進步，對小熊球迷來說真的非常令人興奮。」

近期阿姆斯壯手感火燙，近8場比賽繳出打擊率4成64、上壘率5成83、長打率9成29，包含4轟、7分打點、3次盜壘。小熊先發瑞亞（Colin Rea）也稱讚阿姆斯壯，「感覺他每顆球都掌握得到，看見他的成熟真的很有趣。」

關鍵字： 小熊阿姆斯壯20轟20盜大聯盟棒球紀錄

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