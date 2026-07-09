名古屋亞運目標衝擊隊史首金！教頭蔡威暘曝世界盃就留實力

▲ 女子卡巴迪代表隊總教練蔡威暘。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡厚瑄／高雄報導

中華女子卡巴迪代表隊正為即將到來的名古屋亞運備戰，繼2018年雅加達亞運摘銅、2022年杭州亞運奪銀後，總教練蔡威暘9日出席時媒體日明確表態，全隊本屆將以奪下金牌為唯一目標。這批攜手並肩12年的隊員展現出極佳的凝聚力，在國訓中心支援下，整體戰力與爆發力已顯著提升，力求在賽場上完成從「追趕者」到「世界一流」的轉變。

卡巴迪運動是一種類似「老鷹抓小雞」的7對7身體對抗運動，時間為上下半場各15分鐘，講求靈活的進攻觸碰與防守摔技擒拿。

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上屆杭州亞運決賽，中華隊以25比26、僅1分之差惜敗印度，成為團隊成長的養分。雖然去年11月世界盃決賽再度不敵傳統強權印度，但蔡威暘剖析，當時失利主因在於情蒐盲區，成功封鎖印度兩位主力後，卻遭對方新秀突襲奪下14分。蔡威暘也透露，當時世界盃中華隊採取戰術保留，刻意隱藏馮綉真等兩大進攻核心，以防戰術提早曝光，留待亞運再決勝負。

至於這次陣容的組成，蔡威暘透露其實變動不大，先發七人名單也長年維持一致，也大讚團隊非常不容易，「她們這一批已經12年都混在一起，遇到問題都是互相討論把事情講開。很多項目常有那種小團隊，但我們盡量讓大家都在同一條船上，這是教練的責任，也是選手願意互相配合的成果。」由於團隊目前僅有緊湊的12人編制、缺乏後備深度，教練團現階段將訓練重點放在提升柔軟度以防受傷，並積極照顧好球員。

▲ 女子卡巴迪代表隊。（圖／記者李毓康攝）

本屆亞運目標，蔡威暘說沒有別的就是金牌，「一定要，差這個而已！」而獎牌成色提升為金牌的臨場關鍵，他直言是教練與選手間互相信任，「場上選手有時會慌，有些死角只有場外看得懂。暫停時的戰術執行，選手必須信任我；而我也要信任她們，放手讓她們去做，不要因為單一失誤就跟著慌張。」

隨著中華隊實力躍升，印度等強權也開始全面緊盯，不過蔡威暘仍然信心十足，指出台灣球員目前的身體素質、速度與爆發力甚至優於印度，目前僅需提升比賽經驗與信心。

▲女子卡巴迪代表隊總教練蔡威暘。（圖／記者李毓康攝）