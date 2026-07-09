臺北台新戰神續約核心班底！助攻王丁聖儒領銜、四球員續留

▲臺北戰神丁聖儒。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡厚瑄／綜合報導

臺北台新戰神今宣布與丁聖儒、陳冠全及黃聰翰完成複數年續約，並與劉彥廷達成延長合約共識。球團持續推進本土陣容布局，透過留住核心班底，延續團隊默契，奠定更穩固的基礎，四位球員新賽季將繼續並肩作戰，攜手朝目標前進。

2025-26賽季為「丁丁」丁聖儒蛻變的一年，以場均7.7次助攻拿下生涯首座助攻王，入選年度第二隊，也入圍年度進步獎。身為隊上先發控球後衛，總是扮演團隊最佳定心丸，4月12日面對高雄全家海神，單場傳出16次助攻刷新聯盟紀錄，並於4月26日比賽中攻下34分，突破生涯新高。丁聖儒謙虛表示，比起個人數據，新賽季更追求場上效率與穩定度，他也期許自己承擔更多領袖責任，成為教練團與隊友間的橋樑。而新賽季丁聖儒背號將由3號更換為2號，他表示，曾於大學時期穿著2號球衣，希望延續過去熟悉的背號與場上節奏，持續扮演球隊進攻發動及組織串聯的重要角色，並以更成熟的心態迎戰新賽季。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲年度助攻王丁聖儒與臺北台新戰神完成續約，新賽季背號更換為2號。（圖／臺北台新戰神提供）

自2024年起加入戰神的「澎澎」陳冠全，屢次擔任中華隊禁區悍將，具備豐富國際賽與職業經驗的他，防守端肩負起力扛洋將的重任，進攻端除了招牌勾射與低位進攻技巧，更擁有穩定三分投射能力，為團隊增添更多進攻選擇。選擇簽下複數年合約，陳冠全感謝球隊給予肯定，讓自己能無後顧之憂專注於球場表現，「我的個人目標是保持健康，打滿整個賽季，希望能幫助球隊衝擊總冠軍。」此外，他也期望發揮自己的價值，除了在場上全力扛起禁區任務外，也透過自身經驗陪伴年輕球員成長。

▲「澎澎」陳冠全與臺北台新戰神完成續約。（圖／臺北台新戰神提供）

「小台」黃聰翰為戰神創隊成員，經歷前幾季起伏後，本季重新找回外線手感，場均可攻下8.2分2.1籃板，三分球命中率達到38%，並曾單場投進8顆三分球追平聯盟紀錄，攻下24分也打出本季代表作。黃聰翰表示，感謝團隊在自己面臨低潮時，始終給予信任與支持，「大家都很相信我，我也更有自信果斷出手，很感謝教練團、隊友與家人的鼓勵。」新賽季他也期許自己可以延續良好狀態，突破個人紀錄，為團隊提供更穩定的外線火力。

▲「小台」黃聰翰與臺北台新戰神完成續約。（圖／臺北台新戰神提供）

今年26歲的大前鋒劉彥廷，本季重返戰神以積極的拚勁與強硬球風獲得教練團信任，無論在協防補位、卡位拚搶或轉換快攻，都扛起防守與苦工角色。劉彥廷表示，選擇提前延長合約，除了自己已經適應戰神的環境，也相信球團能提供持續成長的舞台。回顧上季，他特別感謝教練團及隊友一路以來的協助與督促，不僅讓身體對抗性有所提升，也讓心態更加成熟，「新賽季我將持續精進外線投射與切入能力，展現更全面的身手，爭取更多上場時間，期待為團隊做出更多貢獻。」

▲臺北台新戰神與劉彥廷達成延長合約共識。（圖／臺北台新戰神提供）

台新育樂總經理林祐廷表示，本土球員是球隊體系建立的重要基礎，四位球員皆為球隊重要戰力，完成續約後，也讓新賽季團隊架構更加完整。球隊後續將持續推進教練團、洋將及其他戰力布局，「期待所有成員盡快融入團隊，攜手打出攻守節奏更鮮明的戰神球風。」

