世足8強震撼彈！摩洛哥「進球王」賽巴里傷退　復仇法國夢遭重擊

▲摩洛哥本屆進球王賽巴里，確定在8強對法國缺陣 。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

美加墨世界盃足球賽八強賽前夕傳出震撼彈！摩洛哥陣中頭號進攻核心賽巴里（Ismael Saibari），因腿筋傷勢已正式確定將缺席明（10）日對戰法國的關鍵戰役。這名身價高達5000萬歐元的拜仁慕尼黑新星缺陣，對守優於攻的摩洛哥來說，無疑是極大的戰力損失。

賽巴里包攬3顆進球 摩洛哥進攻端面臨重組

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摩洛哥主帥瓦比（Mohamed Ouahbi）在訪問時證實，「賽巴里已無法趕上對陣法國的比賽，目前隊內全員健康，唯獨他無法上場。」他表示雖然非常遺憾，但仍對賽巴里的復原狀況抱持樂觀，希望摩洛哥若能成功晉級，他還有機會在準決賽回歸。賽巴里在本屆賽事表現精采，不僅小組賽三場全有進球，在對戰荷蘭的十六強PK大戰中，更是踢進關鍵的致勝罰球。

Morocco head coach Mohamed Ouahbi confirms that Ismael Saibari is out against France: "For Saibari, this game is too soon. But I hope he's not out for the rest of the competition" [@HanifBerkane] pic.twitter.com/qPJXPS81uQ — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 8, 2026

主帥：球隊風格不變，目標復仇法國

儘管少了這位進攻了新，瓦比對摩洛哥陣容深度仍有信心，並表示不會因單一球員缺陣而改變既有戰術，「我不想玩什麼心理戰，我們對自己的戰術風格非常清楚。」在賽巴里受傷後，替補上陣的拉希米（Soufiane Rahimi）已在前一場對陣加拿大的比賽中，展現出高水準的進攻效率並踢進一球，這將是摩洛哥對戰法國的一大進攻寄託。

歷史糾葛！重演四強宿命對決

這場八強賽也是兩隊自 2022 年卡達世界盃四強賽後的首次碰頭，當時摩洛哥以 0：2 敗給法國。如今兩軍再次於淘汰賽狹路相逢，摩洛哥雖受傷兵困擾，但全隊上下一心，誓言要跨過法國這座大山，力求拿下隊史四強門票。