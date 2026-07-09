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大谷翔平4打數吞蛋！貝茲8局敲超前安　道奇驚險退洛磯

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇9日在主場迎戰科羅拉多洛磯，日籍球星大谷翔平先發出賽4打數沒有安打，也無緣連3場開轟；不過道奇靠著貝茲（Mookie Betts）8局下敲出超前安打，終場以4比3險勝洛磯。

此役是道奇本季第2次大谷搖頭娃娃日，現場焦點仍集中在大谷翔平身上；面對洛磯右投休斯（Gabriel Hughes），大谷首局首打席擊成右外野飛球出局，2局下1出局時遭到三振，5局下再以左外野飛球出局。

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8局下率先登場面對森薩特拉（Antonio Senzatela），大谷則被3球三振，單場4打數無安打，賽後打擊率降至2成90。

道奇先發投手佐佐木朗希開賽狀況不差，首局僅用6球就讓洛磯3上3下；道奇在1局下率先攻下3分取得領先，不過佐佐木2局上接連被卡羅斯（Kyle Karros）、朱利安（Edouard Julien）敲出陽春砲，3局上又被莫尼亞克（Mickey Moniak）擊出中外野高飛犧牲打，雙方戰成3比3平手。

佐佐木朗希雖然前3局失掉3分，但4局上面臨無人出局二、三壘有人的危機時成功止血，隨後更連續解決9名打者，穩住戰局。

他此役主投6局用78球，被敲4支安打失3分，另有2次保送、7次三振，完成本季第3場優質先發，可惜退場時雙方平手，無緣拿下本季第4勝，也尚未等到5月23日以來的勝投。

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

道奇首局原本有機會擴大領先，2出局滿壘時柯爾（Alex Call）打席中連續2球提出ABS好壞球挑戰失敗，出現首局就用完挑戰權的罕見場面。

洛磯先發休斯在首局失分後回穩，連續解決15名道奇打者，直到6局下才被孟西（Max Muncy）敲出二壘安打中斷。

比賽進入8局下仍是3比3平手，道奇靠著艾德曼（Tommy Edman）、弗里曼（Freddie Freeman）安打攻佔一、三壘，1出局後輪到貝茲上場。

他與森薩特拉纏鬥9球後，敲出中外野方向適時安打，送回致勝分，也幫助道奇以1分差驚險收下勝利。

關鍵字： 洛杉磯道奇MLB棒球大谷翔平佐佐木朗希

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